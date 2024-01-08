Emekli maaş zammında gözler Kabine'de

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Hayat pahalılığı özellikle dar gelirli vatandaşımızı ve emeklilerimizi zorluyor. Başta en düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 TL ile geçinmek zorunda kalan emeklilerimiz olmak üzere, memura ve memur emeklilerine verilen yüzde 50’lik artışı alamayan emeklilerimiz, haklı olarak yoğun talepte bulunuyor. Bütçenin yasalaşması ve çalışan emeklilere 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin de yer aldığı torba kanunun yasalaşmasıyla birlikte TBMM, 16 Ocak’a kadar tatile girmişti. 16 Ocak’ta toplanacak olan TBMM’nin gündeminde İçişleri Bakanlığı’nın paket yasası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir paket yasası bulunuyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Yargı Paketi de yine komisyonlarda görüşülmeye başlanacak. 31 Mart seçimlerine az bir süre kalmışken emekli maaş zamları başta olmak üzere geçim sıkıntısı çeken vatandaşlarımızın taleplerini AK Parti TBMM grubu ve hükümet yetkililerine sordum. SSK ve Bağ-Kur emeklileri konusundaki çalışma takvimi şöyle işleyecek:

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BÜTÇEDE KALEM VAR MI?

Seçim çalışmaları ve aday belirleme süreçleri nedeniyle Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ertelenmişti. Önümüzdeki hafta kabine toplanacak ve önemli konu başlıklarını görüşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na danışarak yaptığı çalışma kabinenin gündemine gelecek. Öncelikle bütçede bu fark ödemenin yapılacağı bir kalem bulunup bulunmadığına bakılacak. Yetkililer, bu yılki bütçede deprem bölgesine 1 Trilyon TL ödenek ayrıldığını hatırlatarak, bütçede açık olduğunu hatırlattı. Emeklilere bu farkın ödenmesi için başka kalemlerden kesinti yapılacağına dikkat çekiliyor. Çalışmayanlardan sonra çalışan emeklilere verilen 5 bin TL’lik Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi için Hazine’nin borçlanma yoluna gittiği hatırlatılıyor.

ÇALIŞAN-EMEKLİ AYRIMI

Asgari ücret memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur’lu emeklilere zam oranında niçin ayrım yapıldığı konusunda ise yetkililer, emekli maaşlarını çalışanlar gibi düşünmemek gerektiğini, ödedikleri prim yıl ve gün sayısına göre bu ücretlerin ve artışların kanunla belirlendiğini hatırlatıyor. Memur emeklilerine ise memurlar gibi refah payı ödenmesinin ise toplu sözleşme görüşmelerinden kaynaklandığına dikkat çekiliyor. Yetkililer şu hesabı yapıyorlar; 16 milyon emekliye 1000 TL fazla ödemenin bütçeye yıllık 212 milyar TL yük getiriyor.

YÜKSEK ENFLASYON BEL BÜKÜYOR

EYT düzenlemesi ve diğer popülist adımların bütçe dengelerini ve sosyal güvenlik açıklarını artırdığı net olarak görülüyor. Ancak vatandaş, yüksek enflasyon ve fiyat artışlarının kendi suçu olmadığını söylüyor. Yetkiler, “Bütçemizi doğru yönetmek zorundayız. Aksi durumda sadece maaş öder ve yatırım yapamaz duruma geliriz. 90’lı yıllarda Türkiye bütçesinin yüzde 80’i faize, kalan yüzde 20’si ücretlere gidiyordu. Vatandaşımız beklentisinde haklı ancak bu haklılıkla beraber ihtiyaçlarla harcamalarımızı dengede tutmamız lazım. Şeffaf ve adil rakamlar ortaya konulmalı. 1 milyon 700 bin memur emeklisi, 15 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi var. Bu dengeyi iyi gözetmek lazım” ifadelerini kullanıyor.

TİTİZ HESAP YAPILIYOR

Konuştuğum yetkililer, çalışan emeklilere verilen 5 bin TL’lik ikramiye için borçlanma yoluna gidildiğini hatırlatarak, “Emeklilerimize bütçe imkânlarımız ölçüsünde ne kadar verebiliriz, ona bakıyoruz. Hesabımızı iyi yapmamız lazım çünkü yatırıma da ihtiyacımız var” dedi. 15 milyon emekliyi ilgilendiren yasal düzenleme kabine görüşüldükten sonra Meclis gündemine gelecek ve herhangi bir yasanın içine konulacak. Ay sonuna kadar düzenlemenin Meclis’ten geçmesi bekleniyor. Bu şartlarda bu ayki emekli maaşlarına yetişmesi mümkün değil ancak sonraki ay geriye dönük farklarla birlikte ödenmesi söz konusu.