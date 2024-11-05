Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM 2025 OCAK | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam gelecek?

        Emekli maaş zammında 4 aylık enflasyon farkı belli oldu! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Milyonlarca memur ve emekli tarafından yakından takip edilen enflasyon oranları TÜİK tarafından her açıklanmaya devam ediyor. Bu kapsamda emekli zammında 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kurlular enflasyon farkı ile emekli maaş zammı hesabı yapmaya başladı. Bilindiği gibi emekli zammı büyük ölçüde 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenmektedir. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte SGK (4A, 4B, 4C) 2025 Ocak emekli maaş zammı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 18:36 Güncelleme: 07.11.2024 - 00:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Emekli zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamları açıklarken, memur ve emekli maaşlarında temmuz – ekim dönemindeki enflasyon farkı yüzde 12,06 olarak gerçekleşti. Bilindiği gibi temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'ye olarak açıklanmıştı. Enflasyon farkı ile yeni emekli maaşının ne kadar olacağı SSK ve Bağ-Kurlular tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, "Ocak 2025 emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...

        • 2

          EMEKLİ MAAŞI NETLEŞİYOR

          Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 4 Kasım 2024 tarihli haberine göre;

          SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz – ekim döneminde yüzde 12,06 oranında enflasyon farkı doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. Dört aylık enflasyona göre yüzde 12,06 oranında zam kesinleşmiş oldu.

        • 3

          2025 OCAK AYI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

          Orta Vadeli Program’da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörüldü. Enflasyon tahmin doğrultusunda çıkarsa bu yılın temmuz – aralık dönemi enflasyonu yüzde 13,45 olacak ve ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu oranda zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.

        • 4

          EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

          En düşük emekli maaşı TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon farkınının açıklanmasının ardından belli olacak.

          Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 25 zamla 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti.

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rusya: ABD'nin yeni yönetimiyle çalışacağız
        Rusya: ABD'nin yeni yönetimiyle çalışacağız
        Kamala Harris yenilgiyi kabul etti
        Kamala Harris yenilgiyi kabul etti
        Trump delege sayısını 292'ye çıkardı
        Trump delege sayısını 292'ye çıkardı
        F.Bahçe ve G.Saray'dan hakem anlaşması polemiği!
        F.Bahçe ve G.Saray'dan hakem anlaşması polemiği!
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        Denizli: Semih çizgi oyuncusu değil!
        Denizli: Semih çizgi oyuncusu değil!
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        "Herkes yerine geçince!"
        "Herkes yerine geçince!"
        Trump ikinci kez kadın rakibini yendi
        Trump ikinci kez kadın rakibini yendi
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Kartal, Avrupa'da 2 golle uçtu!
        Kartal, Avrupa'da 2 golle uçtu!
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        Trafik sigortasında yüzde 5 sorunu
        Trafik sigortasında yüzde 5 sorunu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük belirsizlik
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük belirsizlik
        Habertürk Anasayfa