SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar
Emekli maaşlarına gelen ek zammın ardından gözler maaş zam farklarının ödeneceği tarihe çevrildi. Hatırlanacağı üzere emekli maaş zammı yüzde 49,25'e yükseltilmiş bununla birlikte en düşük emekli maaşı da 10 bin TL olmuştu. Ocak ayı başında yapılan zamlı maaşlarını alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ek zamlarını henüz almadı. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? İşte merak edilen detaylar...
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Emekli maaşları Ocak ayı başında enflasyon farkına göre zamlandı. Ancak kısa sğre içerisinde emeklilerin yüzünü güldüren ek zam kararı alındı. Ek zamla birlikte emekli maaş zammı yüzde 49,25'e yükseltilmiş bununla birlikte en düşük emekli maaşı da 10 bin TL olmuş oldu. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam farklarını ne zaman alacaklar? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...
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TBMM'DE KABUL EDİLDİ!
Emekli maaşında zam oranı maddeleri kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden İşsizlik Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde emeklileri ilgilendiren maddeler kabul edildi.
En düşük emekli maaşı 10 bin TL olurken maaş zammı yüzde 49.25 olarak güncellendi.
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EMEKLİ EK ZAMMI YÜZDE 11,68 OLDU!
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave bir zam daha verildi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Bakan Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükselttiklerini açıkladı.
EMEKLİ ZAMMI MEMURA EŞİTLENDİ!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam yapılacağını açıkladı. Verilen zam ile SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranları memur emeklileriyle eşitlendi.
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EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ FARKLARI ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU
Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar için zam farkı tarihi belli oldu.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), alanların ocak ayı zam farkı ile harp ve vazife malullerinin ek ödemelerinin 26 Ocak'ta ödenmeye başlayacağını duyurdu.
Aylıklarını her ay alanlara, 1 aylık tutarında ödeme yapılacak.
Aylıklarını üçer aylıklar halinde alanlardan kasım-aralık-ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, aralık-ocak-şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, ocak-şubat-mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı verilecek.
2 milyon 481 bin 769 kişiye 19,3 milyar TL fark tutarı ödenecek.
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
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Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
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4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
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