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Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? sorusu milyonlarca emeklinin gündeminde. Enflasyon rakamlarına göre belirlenen maaş farkları memurlar için 15 Ocak'ta yatırıldı. İşte emekli maaş farklarına dair detaylar...
EMEKLİ MAAŞI FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emekli maaş farkları, maaş günlerinin farklı olması nedeniyle Bağ-Kur, emekli sandığı ve SSK'lılar için farklı günlerde yatacak. Emekli maaşlarıyla birlikte, maaş farklarının da yatırılması bekleniyor.
4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17’sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18’inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20’sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21’inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22’sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24’ünde,
tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25’inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26’sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.
Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir. Buna göre;
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
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