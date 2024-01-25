Emekli maaş ödemeleri ayın 17'sinde başladı! Bakan Işıkhan maaş farkı ödeme tarihini açıkladı! İşte 2024 SSK, Bağkur zam farkı ödeme tarihleri....
TÜİK tarafından açıklanan son enflasyon rakamı ile SSK be Bağ-Kur emeklilerinin 2024 yılı ilk 6 ayında alacalara zam oranı açıklanmıştı. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseldi. Emekli maaşlarına yapılan ek zamla birlikte, zam oranı yüzde 49,25'e yükseldi. Emekli maaşı ödemeleri tarihleri....
- 1
Emekli maaş farkları ödeme tarihleri, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yer alıyor. Yüzde 5'lik ek zam ile emeklilerin alacağı zam oranı 42,6 olarak açıklanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli maaşlarına yapılan yüzde 11,68 oranındaki artışla birlikte emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 49,25 oldu. SSK maaşı ödemeleri 17 Kasım'dan 26 Kasım'a kadar sürerken Bağ-Kur ödemeleri ise ayın 25'inden 28'ine kadar devam ediyor. İşte 2024 SSK, Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaş farkı ödeme tarihleri...
- 2
TBMM'DE KABUL EDİLDİ!
Emekli maaşında zam oranı maddeleri kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden İşsizlik Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde emeklileri ilgilendiren maddeler kabul edildi.
En düşük emekli maaşı 10 bin TL olurken maaş zammı yüzde 49.25 olarak güncellendi.
- 3
EMEKLİ EK ZAMMI YÜZDE 11,68 OLDU!
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave bir zam daha verildi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Bakan Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükselttiklerini açıkladı.
EMEKLİ ZAMMI MEMURA EŞİTLENDİ!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam yapılacağını açıkladı. Verilen zam ile SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranları memur emeklileriyle eşitlendi.
-
- 4
EMEKLİ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emeklilere yapılan yüzde 49,25'lik zam oranının ardından zamlı maaş farklarının ne zaman yatırılacağı sorgulanmaya başladı.
Bakan Işıkhan, ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini açıkladı.
- 5
EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ FARKLARI ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU
Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar için zam farkı tarihi belli oldu.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), alanların ocak ayı zam farkı ile harp ve vazife malullerinin ek ödemelerinin 26 Ocak'ta ödenmeye başlayacağını duyurdu.
Aylıklarını her ay alanlara, 1 aylık tutarında ödeme yapılacak.
Aylıklarını üçer aylıklar halinde alanlardan kasım-aralık-ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, aralık-ocak-şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, ocak-şubat-mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı verilecek.
2 milyon 481 bin 769 kişiye 19,3 milyar TL fark tutarı ödenecek.
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
- 6
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
-
- 7
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.