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Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2020? Bakan açıkladı: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emekli bayram ikramiyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında öne çekilerek Ramazan Bayramı yerine Nisan ayında ödenecek. Emekliye bayram ikramiyesi ile ilgili açıklama önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, bugün de Bakan Selçuk'tan geldi. Peki 2020 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

29.03.2020 - 10:33 | Güncelleme: ABONE OL
Emekli

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta yaptığı açıklamaların ardından gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünyada etkisini gösteren ve Türkiye'de de hayatı olumsuz etkileyen coronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri açıklarken, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin Nisan ayında ödeneceğini söylemişti. Emekli ikramiyelerinin tam olarak hangi günler yatacağını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bugün açıkladı. İşte Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK? 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesi için "Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz" açıklamasının ardından bugün Bakan Selçuk yaptığı açıklamada "SSK’lılar 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan’da bayram ikramiyesi alacak" dedi. Buna göre:

4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre; 17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan’da,

4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da ödenecek.

Bakan Selçuk, “Bu kapsamda, yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibinin Bayram İkramiyelerini ödüyoruz.” dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşında iyileştirme yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük emekli maaşı, Ocak 2020'de yapılan zammın ardından 1258 lira ile 2000 sonrası SSK emeklilerinin olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşında iyileştirilme yapıldığını açıkladı. Erdoğan "En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.

2020 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI  (TL)  
   
 EskiYeni
SSK (2000 ÖNCESİ) 1982,62111,3
SSK (2000 SONRASI)1181,41258,0
BAĞ-KUR (ESNAF)1774,71889,8**
BAĞ-KUR (TARIM)1249,61330,7**
MEMUR (Emekli)2521,72660,2
   
EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL)  
   
 EskiYeni
Müsteşar (1/1)9088,29587,2
Genel müdür (1/1)8033,48474,5
Şube müdürü (Lisans - 1/4)3082,83252,0
Memur (Lisans - 1/4)3016,03181,6
Öğretmen (1/4)3101,93272,1
Kaymakam 1. sınıf (1/4)5265,55554,6
Başkomiser (1/4)3207,93384,0
Polis memuru (8/1)3207,93384,0
Hemşire (Lisans - 1/4)3014,93180,4
Mühendis (1/4)3782,43990,1
Teknisyen (Lise -1/4)2632,22776,7
Profesör (1/4)7194,97589,9
Araştırma görevlisi (1/4)3780,33987,9
İmam-hatip3101,93272,1
Avukat (1/4)3101,93272,1
En düşük memur emekli aylığı2522,02660,4

*Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

**Koronavişrüs tedbirleri kapsamında 1500 TL'ye yükseltildiler

  

EMEKLİ MAAŞLARI EVLERDE ÖDENİYOR

Koronavirüs’ün en fazla yaşlıları etkilediğini hatırlatan Bakan Selçuk, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tedbirler kapsamında, kamu bankaları 76 yaş üstü yaşlılarımızın aylıklarını evinde ödüyor. Ayrıca emekli aylığını PTT’den alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da istekleri halinde, ikramiyeleri SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerine teslim ediliyor.” ifadelerini kullandı.

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