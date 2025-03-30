Emekli bayram ikramiyesi farkına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kurlulara genellikle bayram öncesinde yatırılan bayram ikramiyesi, 2025 yılında 4 bin TL'ye yükseltilmişti. Emekli ikramiyeleri söz konusu yasal düzenlemenin yetişmediği için bayram öncesinde 3 bin TL olarak hesaplara yatırılmıştı. Bu kapsamda Ramazan Bayramı emekli ikramisinden doğan 1000 lira farkın ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. Peki, "Emekli bayram ikramiyesi farkı 1000 TL ne zaman yatacak?" İşte detaylar...