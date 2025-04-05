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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI ÖDEME GÜNLERİ || 2025 SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi farkı yattı mı, 1000 TL ne zaman yatacak?

        Emekli bayram ikramiyesi farkı ödeniyor! 1000 TL Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi farkı ödeme tarihleri

        Emekli bayram ikramiyesi farkı ödeme tarihleri belli oldu. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 3 bin TL'lik kısmı bayram öncesinde ödenmişti. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından 1000 TL'lik farkın ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konusuydu. Bir süredir gündemde yer alan "1000 TL emekli ikramiyesi farkı ne zaman yatacak?" sorusu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) açıklaması ile yanıt buldu. Buna göre, ikramiye farkları SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine farklı günlerde yatırılacak. Peki, 1000 TL emekli ikramiyesi farkı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte (4A-4B-4C) SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ödeme günleri 2025...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 09:16 Güncelleme: 05.04.2025 - 09:16
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        • 1

          Emekli bayram ikramiyesi farkı ödeme tarihleri 2025 belli oldu. Emeklilerin bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM’den geçti ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Akabinde ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bin liralık emekli ikramiyesi farkı ödeme günlerini duyurdu. Buna göre Ramazan Bayramı ikramiyesi farkı ödemeleri 3-5 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak. Bilindiği üzere ikramiyenin 3 bin liralık kısmı bayram öncesinde ödendi. Peki; SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 1000 TL emekli bayram ikramiyesi farkı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B-4C tahsis numarasına göre bayram ikramiyesi farkı ödeme günleri…

        • 2

          EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

          Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaklaşık 15,5 milyon kişiyi ilgilendiren bayram ikramiyesi fark ödemeleri için açıklama yaptı.

          SGK tarafından yapılan açıklamaya göre bayram ikramiyesi fark ödemeleri, 3 - 5 Nisan 2025 tarihlerinde yatırılacak. Böylece her emekliye 4 bin TL bayram ikramiyesi ödenmiş olacak.

        • 3

          SGK'nın resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

          ''Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz.

        • 4

          EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI ÖDEME TARİHLERİ-GÜNLERİ

          4A (SSK) kapsamında emekli maaşı alanlar için ödeme günü;

          17-21 arasında olanlar için 3 Nisan 2025,

          22-26 arasında olanlar için 4 Nisan 2025,

          4B (BAĞ-KUR) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü;

          4 Nisan 2025,

          4C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü;

          5 Nisan 2025 olarak belirlendi.

        • 5

          EMEKLİ İKRAMİYESİ FARKI SORGULAMA EKRANI

          Emekli bayram ikramiyesi farkı, T.C kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet'e girilip, sağ üst alandaki arama butonuna basılarak, “ Emekliler İçin Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama” yazıldığında sorgulanabiliyor.

          SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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