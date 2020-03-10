Emekli banka promosyonu 2020 ne zaman verilecek? Soruları milyonlarca emekli vatandaş tarafından araştırılıyor. 2020 Yılına ait emekli promosyonları, emekli maaş miktarlarına ve bankalara göre değişkenlik gösteriyor. Öte yandan ülkemiz genelinde 12 milyon emekliye bankalar tarafından 4,6 milyar lira tutarında ödeme yapılacak.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2020 NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli promosyon ödemeleri 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla başladı. Emekli vatandaşlar promosyonlarını alabilmek için maaş aldıkları bankalara gidip 3 geçerli olan promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.

YAPI KREDİ, TEB, ING, GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2020 NE KADAR?

Garanti Bankası: 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2 bin 500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira,

2 bin 500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.

Garanti BBVA ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan yeni protokol ile, emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA’dan alma taahhüdü veren emekliler, ek ürün koşulu olmadan, 1.200 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi alabilecek

Yapı Kredi Bankası: Emekli maaşlarını 3 yıl Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emekliler 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek. Banka Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM’lerden yapılan havalelerde ücret muafiyeti sunuyor. Ek olarak, ücretsiz düzenli ödeme talimatı verebilen emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken, bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlarla kullanabiliyor. Yapı Kredi, emekli müşterilerine özel olarak sunduğu Medline acil sağlık hizmeti üyeliğiyle doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetlerini de 1 yıl boyunca ücretsiz sağlıyor.

TEB Bankası: Türk Ekonomi Bankası (TEB) maaşı 1.500 TL’ye kadar olan emeklilere 850 TL,

1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 1.125 TL,

2.500 TL’nin üstü maaşlılara da 1.250 TL promosyon verecek.

Yakınlarına tavsiye ederek TEB Emekli Bankacılığı Ailesi’ne katan müşterilere de kişi başına 150 TL, toplamda 1.500 TL’ye varan ödeme yapılacak.

Böylece, 2.500 TL’nin üzerindeki maaşını TEB’e taşıyarak 1.250 TL alan emekliler, 10 emekliyi TEB Emekli Bankacılığı Ailesi’ne katarak toplam tutarı 2.750 TL’ye çıkarabilecek. TEB kredi kartına başvuran emekli de bu kartla 30 Haziran’a kadar market harcamalarında 150 TL’ye varan indirim alıyor..

QNB Finansbank, emeklilere 1.250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını yönlendirenlere, emekli başına 125 TL veriliyor.

Şeker Bankası: Şekerbank, maaşını taşıyan emeklilere maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. İki otomatik ödeme talimatı verenler 150 TL, emekli müşteri yönlendirenlere ise emekli başına 150 TL veriyor. Böylece toplamda 2 bin 100 TL'ye kadar promosyon sunuyor.

ING Bankası: ING Bank, 450 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yapılan her ay için 50 TL nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek 1.800 TL promosyon; toplamda 2 bin 250 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.