87 yaşındaki soğukkanlı katil kamerada! Oğlunu böyle vurmuş!

Alınan bilgiye göre, İnönü ilçesi Erenköy Mahallesi'nde oturan emekli astsubay Mehmet Aslan (87), henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi Fadime Aslan’ı öldürdü. Ardından Bilecik’in Bozüyük ilçesinde oturan oğulları Erol Aslan ve Osman Aslan’ın evlerine giden Mehmet Aslan, iki çocuğuna silahla saldırdı.

Jandarma ve polis ekiplerinin olayla ilgili incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.