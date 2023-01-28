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Haberler Gündem 3. Sayfa 87 yaşındaki soğukkanlı katil kamerada! Oğlunu böyle vurmuş!

Emekli astsubay ailesini katletti!

87 yaşındaki emekli asker Mehmet Aslan, ruhsatlı tabancasıyla önce eşini öldürdü, sonra da farklı ilçelerde yaşayan çocuklarına aynı silahla saldırdı. Yaralanan Erol Aslan hayatını kaybederken, yaralanan Osman Aslan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Eşini ve bir oğlunu öldüren Mehmet Aslan, karakola giderek teslim oldu

Giriş: 28.01.2023 - 15:12 | Güncelleme: ABONE OL
87 yaşındaki soğukkanlı katil kamerada! Oğlunu böyle vurmuş!
İHA

Eskişehir’in İnönü İlçesinde eşini ruhsatlı tabancasıyla öldüren 87 yaşındaki emekli asker Mehmet Aslan, ardından Bilecik’in Bozüyük ilçesine giderek orada yaşayan iki oğlundan birini öldürdü, diğerini ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, İnönü ilçesi Erenköy Mahallesi'nde oturan emekli astsubay Mehmet Aslan (87), henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi Fadime Aslan’ı öldürdü. Ardından Bilecik’in Bozüyük ilçesinde oturan oğulları Erol Aslan ve Osman Aslan’ın evlerine giden Mehmet Aslan, iki çocuğuna silahla saldırdı.

Yaralanan Erol Aslan hayatını kaybederken, Osman Aslan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrasında polis karakoluna giden Mehmet Aslan teslim oldu.

Osman Aslan
Osman Aslan
Mehmet Aslan
Mehmet Aslan

Şüpheli Aslan’ın teslim olmasının ardından İnönü ve Bozüyük ilçesinde bulunan olay yerlerinde inceleme başlatıldı.

Jandarma ve polis ekiplerinin olayla ilgili incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

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