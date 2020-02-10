Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 92. Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Güney Kore yapımı Parazit (Parasite),ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film ödülüyle Oscar tarihine geçti.