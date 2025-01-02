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        Haberler BBC Dünya Elon Musk, X'te ismini Kekius Maximus olarak değiştirdi

        Elon Musk, X'te ismini Kekius Maximus olarak değiştirdi

        Elon Musk sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te ismini Kekius Maximus'a çevirdi.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 02.01.2025 - 10:33 Güncelleme: 02.01.2025 - 10:33
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        Elon Musk, X'te ismini Kekius Maximus olarak değiştirdi
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        Reuters

        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te ismini Kekius Maximus'a çevirdi. Musk kararının nedenini açıklamadı.

        Musk, X'teki profil resmini de, genelde aşırı sağ grupların kullandığı Kurbağa Pepe'ye çevirdi.

        5 Kasım'da yeniden ABD Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'dan devralacak olan Donald Trump'a yakın isimlerden Musk'ın son hamlesi sonrası, internet şakalarını baz alarak kurulan memecoin başta olmak üzere kripto paralar değer kazandı.

        Musk daha önce de kripto paraların değerlerini sosyal medyadaki hamleleriyle etkilemişti.

        BBC

        "Kekius" kelimesinin, oyun oynayanlar arasında "yüksek sesle gülmek" anlamına gelen "kek" kelimesinin Latin versiyonu olduğu düşünülüyor.

        Bu tabir de aşırı sağ gruplar tarafından kullanılıyor.

        "Kek" ayrıca kafası çoğunlukla kurbağa olarak tasvir edilen antik Mısır'ın karanlık tanrısının da ismi.

        "Maximus" ise Gladyatör filminde Russell Crowe'ın canlandırdığı Maximus Decimus Meridius karakteriyle özdeşlemiş bir isim.

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