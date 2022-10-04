Elon Musk'tan Twitter'a yeni teklif

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, davalı olduğu sosyal medya şirketi Twitter için yeniden teklif verdiği, teklifinde hisse başına 54,2 dolarlık fiyatı değiştirmediği iddia edildi.

Bloomberg'in isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, Musk'ın, söz konusu teklifi Twitter'a mektupla yaptığı belirtildi.

Haberde Musk'ın, Twitter için yeniden hisse başına 54,2 dolar fiyat verdiği aktarıldı.

Söz konusu haberle Twitter'ın hisseleri, kısa süreli olarak işleme durdurulmasının ardından yüzde 18'e kadar değer kazandı.

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.