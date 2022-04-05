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SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk Twitter'da Yönetim Kurulu Üyesi oluyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından dün yayımlanan kayıtlarda Musk'ın, Twitter’ın yüzde 9.2'sini temsil eden 73.5 milyon adet pay satın aldığı açıklanmıştı. Söz konusu hisseler oy hakkı olmayan pasif hisseler. Dolayısıyla yüzde 9.2'lik bu pay, firmanın en büyük ortağı konumuna yükseltse de Musk'a yönetimde söz sahibi olma hakkını tanımıyor.

KURUCUSUNU DÖRDE KATLADI

Musk'ta sonra Twitter'ın en büyük hissedarı yüzde 8.39'luk pay ile varlık yönetim şirketi Vanguard Group. Bu firmayı yüzde 4.56 ile BlackRock takip ediyor. Twitter Kurucusu Jack Dorsey'in şirketteki payı ise yalnızca yüzde 2.3.

Ancak söz konusu satın almanın ardından Twitter CEO'su Parag Agrawal bugün yaptığı açıklamayla Elon Musk'ı Twitter Yönetim Kurulu'na atayacaklarını bildirdi. Agrawal "Son haftalarda Elon ile gerçekleştirdiğimiz sohbetler sonrasında yönetimimize büyük değer katacağı aşikar olmuştur. Elon hem verdiğimiz hizmete tutkuyla inanıyor hem de bu hizmeti eleştiriyor. Bu uzun vadede daha güçlü hale gelmemiz için hem Twitter hem de yönetimde tam da ihtiyaç duyduğumuz şey" ifadelerini kullandı.

HİSSELER SERT YÜKSELMİŞTİ

Elon Musk da Twitter üzerinden yapılan bu açıklamaya verdiği cevapta "Önümüzdeki aylarda Twitter'da önemli gelişmelere imza atmak için Parag ve Twitter yönetimiyle çalışmayı iple çekiyorum" dedi.

Jack Dorsey, geçtiğimiz yıl sonunda Twitter'daki CEO'luk görevini bıraktığını açıklamıştı. Dorsey ile uzun yıllardır dost olan Elon Musk ise bu karardan duyduğu memnuniyetsizliğini Twitter üzerinden paylaştığı ilginç bir fotoğrafla göstermişti.

STALIN'E BENZETMİŞTİ

CEO'luğa atanmadan önce Twitter CTO'su olan Parag Agrawal'ı Sovyetler Birliği Lideri Stalin'in bir fotoğrafına yerleştiren Musk, Stalin'in yanındaki kişinin suratına ise Jack Dorsey'i yerleştirmişti. Paylaşımda yer alan ikinci fotoğrafta ise Dorsey yer almıyordu.

Musk bu paylaşımıyla Agrawal'ı çalışma arkadaşlarından 'kurtulmasıyla' ünlü Stalin'e benzetmişti. Şimdi aynı Agrawal Musk'ı şirket yönetimine alan imzayı atacak. Jack Dorsey de Twitter Yönetim Kurulu'ndaki isimler arasında yer almaya devam ediyor.

Elon Musk'ın firmaya büyük bir pay alarak ortak olduğu haberinin etkisiyle dün Twitter hisseleri yüzde 27 yükselmişti.

'DÜZENLEME' İÇİN ANKET AÇTI

Bu arada Musk ayrıca Twitter üzerinden şirketteki ilk icraatına yön verebilecek bir anket açtı. Musk yaklaşık 80.5 milyon takipçisine tweet düzenleme (edit) butonu isteyip istemediğini sordu. Bugün TSİ 16.22 itibarıyla 'evet' diyenlerin oranı yüzde 73.5 oldu.

DOGECOIN'İ YÜKSELTTİ

Bu arada Elon Musk'ın Twitter'a ortak olmasıyla ünlü zenginin favori kripto parası olarak bilinen Dogecoin'e talep arttı. Musk'ın Twitter'a ortak olduğuna ilişkin haberler yayımlanmadan önce Dogecoin 0.1380'de işlem görüyordu. Bugün ise 0.1585 dolara kadar yükseldi. Yani Dogecoin'de 2 günde yüzde 15 yükseldi. Bu yükselişte Twitter'ın daha kripto para dostu bir şirkete dönüşeceğine yönelik beklenti etkili oldu. Ancak yatırımcıların bu konuda Twitter'dan yapılan herhangi bir yeni açıklama olmadığını unutmaması gerekiyor.

Forbes verilerine göre Elon Musk bugün itibarıyla 302 milyar dolarla dünyanın en zengin insanı konumunda bulunuyor. Bu hafta serveti Twitter hisselerindeki yükselişin etkisiyle ilk kez 300 milyar dolar barajını aştı.