Elon Musk'tan Fed'e faiz indirimi çağrısı

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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk 10 Eylül'de Twitter üzerinden Fed'in büyük bir faiz artırımına gitmesinin deflasyon yaratabileceğini belirtmişti.

Musk'ın söz konusu tweeti altında Fed'in para politikası tartışılmaya devam ederken bir kullanıcı 'Fed ne yapmalı' sorusunu yöneltti.

Dünyanın en zengin insanı ise buna karşılık 'Yüzde 0.25 indirmeli' cevabını verdi.

Elon Musk Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesi gerektiğini söylese de piyasalarda tam tersi rüzgarlar esiyor. Önceki gün ABD'de ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 8.3 ile yüzde 8.1'lik beklentiyi aştığı açıklandı.

Bunun üzerine küresel olarak borsalarda büyük bir satış dalgası yaşanırken dolar da güçlenmeye başladı.

100 BAZ PUANLIK ARTIRIM KONUŞULUYOR

Enflasyonun beklentileri aşması Fed'in beklenenden daha 'şahin' bir duruş ergileme olasılığını yükseltti. 21 Eylül'de 75 baz puanlık bir faiz artırımına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, enflasyon verisinin ardından 100 baz puanlık artırım olasılığı da masaya geldi.

Fed'in toplantıları öncesinde faiz kararı ihtimallerini analiz eden CME FedWatch Tool'da enflasyon verisi öncesi 100 baz puanlık faiz artırımının ihtimali yüzde 0 olarak görünürken, verinin ardından bugün ihtimal yüzde 34'e çıktı.

POLİTİKA FAİZİ YAKLAŞIK 4 YILIN ZİRVESİNDE

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) son olarak temmuz ayında politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2.25-2.50 aralığına çekti. FOMC böylece son 4 toplantıda toplamda 225 baz puanlık artırım kararı almış oldu. Politika faizi de Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.