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        Haberler Ekonomi Para Elon Musk: Fed'i de denetleyebiliriz - Para Haberleri

        Elon Musk: Fed'i de denetleyebiliriz

        ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, ABD Merkez Bankasını (Fed) da denetleyebileceklerini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 03:28 Güncelleme: 21.02.2025 - 03:30
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        Elon Musk, Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı (CPAC) 2025 kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

        Değerli metallerin depolandığı Fort Knox'ta altın rezervlerinin denetlenmesine yönelik ifadelerini tekrarlayan Musk, buradaki altınların ABD halkının olduğunu vurguladı.

        AA'nın haberine göre; Musk, Fed'i de denetlemeyi düşünüp düşünmediklerine yönelik soru üzerine, "Evet, tabii." yanıtını verdi.

        İsrafın hemen hemen her yerde olduğuna dikkati çeken Musk, bazı şeylerin biraz zorlanmasıyla bile milyarlarca dolar tasarruf edileceğini anlattı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #fed
        #ABD
        #Elon Musk
        #haberler
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