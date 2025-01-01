Elon Musk adını değiştirdi

Elon Musk, X'te ismini Kekius Maximus'a çevirdi. Musk, X'teki profil resmini de, genelde aşırı sağ grupların kullandığı Kurbağa Pepe'ye çevirdi.

BBC Türkçe'nin haberine 5 Kasım'da yeniden ABD Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'dan devralacak olan Donald Trump'a yakın isimlerden Musk'ın son hamlesi sonrası, internet şakalarını baz alarak kurulan memecoin başta olmak üzere kripto paralar değer kazandı.

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"Kekius" kelimesinin, oyun oynayanlar arasında "yüksek sesle gülmek" anlamına gelen "kek" kelimesinin Latin versiyonu olduğu düşünülüyor. Bu tabir de aşırı sağ gruplar tarafından kullanılıyor. "Kek" ayrıca kafası çoğunlukla kurbağa olarak tasvir edilen antik Mısır'ın karanlık tanrısının da ismi. REKLAM "Maximus" ise Gladyatör filminde Russell Crowe'ın canlandırdığı Maximus Decimus Meridius karakteriyle özdeşlemiş bir isim.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.