Yaz ayların serinleticisi, ramazan aylarının iç ferahlatıcı içeceği olan komposto şeker ihtiyacını dengeler. Elma kompostosu taze meyvelerden yapılmasıyla tarçınla daha lezzetli bir hal alır. Limon suyu kullanırsanız elma kompostosunun kararmasını engellersiniz.

Elma Kompostosu için Malzemeler;

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Elma Kompostosu Nasıl Yapılır?