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        Haberler Dünyadan Elliot Page’in erkek kimliğiyle ilk filmi hazır - magazin haberleri

        Elliot Page’in erkek kimliğiyle ilk filmi hazır

        Cinsiyet değiştirdikten sonra Ellen Page olan adını Elliot Page olarak değiştiren ünlü oyuncu, yeni kimliğiyle ilk filminde rol aldı. 2020'de trans olduğunu açıklayan Page, filmde de cinsiyet geçişi yaşayan bir erkeği canlandırıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 15:35 Güncelleme: 18.03.2024 - 15:35
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        Elliot Page, geçtiğimiz günlerde yeni filmi ‘Close to You'nun Londra'daki galasına katıldı. 37 yaşındaki Page, kendi yazdığı ve yapımcılığını üstlendiği filmde başrolü de üstlendi. Bu, ünlü oyuncunun 2017’den bu yana rol aldığı ilk film olma özelliğini taşıyor. Page, cinsiyet değiştirdikten sonra 2020’de yeni kimliğini açıklamıştı.

        Filmin yönetmeni Dominic Savage ve diğer başrol oyuncusu Hillary Baack ile galada boy gösteren Page, neden cinsiyet geçiş süreci öncesinde bu filmi yapmadığını açıkladı.

        Film hakkında konuşurken; "İnanılmaz derecede iyileştirici bir deneyimci” ifadesini kullanan Elliot Page, cinsiyet geçişinden önce bir projede bu kadar "'Rahat ve mevcut' olabileceğini düşünmediğini belirtti.

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        Elliot Page, filmde, cinsiyet geçişinden bu yana ilk kez aile bireyleriyle kavuşmak için eve dönmeye hazırlanan bir adam olan Sam'i canlandırıyor.

        OSCAR ADAYLIĞI

        Elliot Page, 2007'de gençlik draması Juno'daki performansıyla Oscar’a adayı olmuştu. Oyuncu, süper kahraman dizisi ‘The Umbrella Academy'deki rolüyle tanındı.

        Ayrıca Christopher Nolan'ın 2011 yapımı gerilim filmi ‘Inception ve X-Men’ serisinde Leonardo DiCaprio ve Cillian Murphy ile birlikte rol aldı.

        “KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM”

        Cinsiyet değiştirdikten sonra Ellen Page olan adını Elliot Page olarak değiştiren ünlü oyuncu, 2020’de sosyal medya hesabında bir açık mektupla trans olduğunu açıklamıştı.

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        “KADIN ROLÜNÜ REDDETTİM”

        Elliot Page, geçen yıl çıkardığı anı kitabı ‘Pageboy'da henüz kadın kimliği içindeyken ünlü bir kitap uyarlaması olan film için teklif edilen, çok peşine düşülen rolü reddettiğini yazmıştı. "Kendimi 19'uncu yüzyıl kadın kostümleri içinde hayal ettim. Elbise, ayakkabı, saç gözümde canlandı" dedikten sonra, tüm bunların kendisi için çok fazla olacağını düşündüğünü söyleyen Page, "Bunu yapsaydım kendimi öldürmek isteyeceğimi anladım" demişti.

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        #elliot pag
        #trans
        #cinsiyet değişimi

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