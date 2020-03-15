"ENDORFİN SALGILADIĞIM İÇİN SÜREKLİ GİDİYORDUM"

Ellie Goulding, bu durumu şu şekilde açıkladı:

İç güdüsel olarak hayatta kalmak, süper fit ve sağlıklı yaşayabilmek adına bunu yapıyordum. Fakat beslenmem de çok iyi değildi. Yine de mutluluk hormonu endorfin salgıladığım için sürekli salona gidiyordum.