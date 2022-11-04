"Bu nasıl bir acıdır..."

HABERTURK.COM

Elif Alara Çetinel, beyin kanaması geçirmişti. Tomris Çetinel ile Nusret Çetinel'in kızlarından üzücü haber geldi. Elif Alara Çetinel'in yaşamını yitirdiği öğrenildi. Acı haberi Melek Baykal, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile duyurdu.

"ÜZÜNTÜM SONSUZ"

Tomris Çetinel ile kızının eski bir fotoğrafını paylaşan Baykal, "Allah'ım, bu nasıl bir acıdır... Sevgili arkadaşımız, Tomris'imiz biricik evladı Elif Alara’yı kaybetti. Üzüntüm sonsuz... Ne yazacağımı bilemiyorum. Rabbim, Tomi'mize ve sevgili kardeşi Şirin’e dayanma gücü versin, sabır versin. Başka da bir şey diyemiyorum. Huzur içinde uyu güzel kızım. Mekanın cennet olsun..." diyerek, üzüntüsünü ifade etti.

"SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM BABAM" DEMİŞTİ

Elif Alara Çetinel, sosyal medya hesabından son mesajını 20 Ağustos'ta paylaşmışı. Geçtiğimiz yıl vefat eden babasına duyduğu özlemi dile getiren Çetinel, "1 yıl oldu... Eski kaşar almıştım o gün sana ama başka ne aldım hatırlamıyorum... Bir de, 'Gitme' dediğini hatırlıyorum ve, 'Hakkını helal et' dediğini... 'Evladın babaya ne hakkı olur ki?' demiştim... Ne zaman yetim kaldım bilmiyorum ama yine de seni çok özlüyorum babam..." satırlarını yayınlamıştı.

Fotoğraflar: Instagram