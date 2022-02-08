34 filmin gösterimde olduğu 4 - 6 Şubat arasında toplam izleyici sayısı 746.103 oldu.

Toplam hasılat ise 20.677.206 TL.

4 - 6 Şubat’ta 38 filmin gösterimde olduğu bir önceki hafta sonuna oranla izleyici sayısı % 4.8 arttı.



34 film arasında yer alan 15 Türk yapımının toplam izleyici sayısı 471.301 olarak gerçekleşti.

19 yabancı film ise toplamda 274.802 kişi tarafından izlendi.