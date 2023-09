Eleştirmenlere göre 21. Yüzyıl'ın en iyi korku filmleri

Karabasan (2014)

(The Babadook)



Oğlunu tek başına büyüten bir annenin Babadook adlı canavarla mücadelesi... Babadook, ziyaretlerinin sayısını ve süresini giderek artırıyor, geceleri ortaya çıkıyor, bir türlü evden kovulamıyor. Babadook anne ile oğlun ortak korkularının bir yansıması gibi. Hatta filmi Babadook hiç yokmuş gibi değerlendirmek, her şeyi Amelia'nın hayalleri olarak görmek de mümkün. Yönetmen Jennifer Kent, bir süre sonra gerçeklik, rüya ve hayaller arasındaki geçişleri belirsizleştiriyor. Amelia hayatı üzerindeki kontrolünü kaybettikçe ve oğluyla kendini dış dünyadan izole ettikçe Babadook da güçlenip eve yerleşiyor. Babadook'un bir sahnede “inkâr beni güçlendirir” demesi boşuna değil. Final itibarıyla Jennifer Kent, “korkularımıza karşı ya sinip yorganın altına saklanacağız ya da yüzleşip onları kontrol edeceğiz” demeye getiriyor. Jennifer Kent, her an her köşeden bir şey çıkacakmış izlenimi veren yarı karanlık geniş ekran kadrajlarla, gölgelerin dahi rahatsız edici olduğu huzursuz bir ev atmosferi kuruyor.