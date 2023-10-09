8 EKİM PAZAR MASTERCHEF ALL STAR'DA KİM ELENDİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Allstar'ın yeni bölümü bu akşam 20.00'da yayınlandı. Şefler eleme gecesinin ilk aşaması için yarışmacılardan 45 dakika içerisinde kirli kalamar ve isot reçelinden yaratıcı tabaklar yapmalarını istedi. İlk aşamada potadan çıkan isimler Hasan, Cemre ve Kerem oldu. İkinci aşamada ise yarışmacılar Mehmet Şef’in imza tabaklarından biri olan “Arı’yı” yaptı. Eda ve Ayaz bal koymayı unutarak, tabaklarını şeflere eksik sundular. Tanya ve Alican potadan çıktı. Elenen yarışmacı ise Eda oldu.