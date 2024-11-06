MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Mavi takım haftaya 1-0 önde başlarken, dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımdan Nigar eleme potasına giden ilk yarışmacı oldu. MasterChef yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...