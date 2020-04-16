16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’de, 21 şehiriçi elektrik dağıtım bölgesinde, 45 milyon dolayında abone bulunuyor. Bunun 37 milyonunu konutlar oluşturuyor. Gerek elektrik, gerekse de doğal gazda (birkaç istisna dışında) şehiriçi dağıtım işi özel sektör eliyle yürütülüyor.
EVDE KALDI
Milyonlarca vatandaş, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında dışarıyla teması kesti. Evinden çıkmıyor ve işini internetten takip ediyor. Öğrenciler, uzaktan eğitim alıyor. Kısaca, milyonlarca hanede anne, baba ve çocuklar günün 24 saati evde bulunuyor.
BULAŞIK MAKİNESİ GÜNLERİ
Bu durumun, elektrikli ev eşyası kullanım sürelerinde bazı değişikliklere yol açtığı ifade ediliyor. Peki, ne tür bir değişiklik söz konusu? HABERTÜRK, bu soruyu sektöre yöneltti. Sektör kaynakları, vatandaşların evde kaldıkları için eskisine göre daha az çamaşır makinesi, buna karşılık daha sık bulaşık makinesi çalıştırdıkları yönünde bir gözlemin bulunduğuna dikkat çekti.
Kaynaklar, fırınların da poğaça-börek için daha çok çalıştığına işaret ederek, “Evlerde, telefon ve bilgisayarlar da eskisine göre daha çok şarj ediliyor. Doğal olarak konutlarda tüketim artıyor” dedi.
FATURA ALIŞKANLIĞI
Fatura ödeme alışkanlığı da hızlı bir dönüşümden geçiyor. Şubat ayında abonelerin yüzde 60’ı, fatura ödemelerini banka üzerinden gerçekleştiriyordu. Kalan bölümü, müşteri işlem ya da yetkili işlem merkezleri veya PTT üzerinden bu işlemi gerçekleştiriyordu.
Salgın sonrasında bu oran, 13 Nisan haftasında yüzde 90’a ulaştı. Yüz yüze ödeme yapılan gişeler ve PTT’nin payı tek haneye geriledi. Bu oranın daha da düşebileceği belirtiliyor.
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