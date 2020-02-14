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Volkswagen Grubu markalarından Skoda, ilk yüzde 100 elektrikli SUV aracını yakında tanıtacak. Otomobilin resmi tanıtımından önce ise adının ne olacağı Çek üretici tarafından açıklandı.

Buna göre, grubun modüler elektrikli platformu (MEB) üzerinde geliştirilen tamamen elektrikli SUV aracın adının 'Enyaq' olacağı bildirildi. Modelin adındaki 'E' harfinin elektromobiliteyi temsil ettiği, ‘Q’ harfinin ise Skoda'nın SUV ailesine vurgu yaptığı belirtildi.

Öte yandan, 'Enyaq'ın İrlandalı bir isim olan ve ‘hayat kaynağı’ anlamına gelen ‘enya’dan türetildiği de verilen bilgiler arasında.

Markadan yapılan açıklamada, Enya isminin İrlanda Kelt kültüründeki ‘öz’, ‘ruh’ veya ‘ilke’ anlamlarına gelen ‘Eithne’den geldiği belirtildi.

DİĞER MODELLERİ ESKİMO ADI ALMIŞTI

Skoda'nın diğer SUV modelleri Kodiaq, Karoq ve Kamiq'in isimleri ise Kuzey Kanada ve Grönland’da yaşayan Eskimoların dilinden türetilmişti.

Enyaq'ın, iV alt markasının 2022’nin sonuna kadar 10 adetten daha fazla elektrikli araç tanıtma hedefinin bir parçası olarak olduğu, 2025 yılında ise Skoda'nın yüzde 100 elektrikli araçların ve şarjlı hibrit modellerin satışlarında yüzde 25’lik paya sahip olmasını hedeflediği kaydedildi.

Enyaq'ın, Citigo iV’nin ardından markanın ikinci tamamen elektrikli aracı olacağı da bildirildi.