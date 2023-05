The New York Times'a göre Martha Place polise, "Kızı her zaman yaptığı gibi onun tarafını tuttu ve onunla konuşmaya gittiğimde odasının kapısını suratıma çarptı" dedi. "Bu beni kızdırdı, bu yüzden kocamın masasından biraz asit aldım ve yüzüne fırlattım."

Place'e göre, daha sonra Ida'nın odasından ayrıldı. Ancak daha sonra yapılan bir otopsi, Place'in saldırıya devam ettiğini öne sürdü. Ida acı içinde kıvranırken, doktorlar Place'in Ida'nın üzerine çarşaf yığarak onu boğduğundan şüphelendi.