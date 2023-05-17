20 Mart 1899'da Martha, kendi diktiği siyah bir elbiseyi giyerek infaz odasına gitti. Orada Place'in cinsiyeti, cellatları için bazı engeller yarattı. Alnına elektrotlar yerleştirilebilmesi için gür, ağarmış saçlarının kesilmesi gerekiyordu ve uzun eteği, elektrotların ayak bileklerini açığa çıkarmadan yerleştirilebilmesi için kesilmişti.
Sandalyeye oturan Martha son sözlerini söyledi: Tanrı yardımcım olsun. Ardından celladı, vücuduna 1760 volt elektrik gönderdi. Saniyeler sonra Martha Place 49 yaşında öldü.
San Francisco Call, Martha'nın infazıyla ilgili haberinde, "Bu eyalette ölüme mahkûm edilen son kadın, bağırarak ve dövüşerek darağacına gitti, ancak Bayan Place neredeyse hiç ses çıkarmadı."
Kaynak: All That Interesting