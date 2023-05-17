New York Times, Martha Place'in Temmuz 1898'deki cinayet davası sırasında, "Kocasının kızını ondan daha çok sevdiğini hissetti ve kıskançlığı hızla küçük kıza karşı nefrete dönüştü" diye yazdı. "Çocuk büyüyüp genç ve güzel bir kadına dönüştüğünde ve ona giderek daha fazla zıt hale geldikçe, nefreti aktif bir şekil almaya başladı."

Çok geçmeden Martha Place'in Ida'ya olan kızgınlığı şiddete dönüşecekti. 7 Şubat 1898 sabahı, William ve Martha arasında kavga çıktı ve evin genç kızı babasının tarafını tuttu.