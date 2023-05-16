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Google yeni bir hamleyle Amerika'daki intihar oranlarını düşürmeye çalışıyor

Google yeni bir hamleyle intihar oranlarını düşürmeye çalışıyor

Google, Amerika'da artan intihar vakalarına karşı harekete geçti. Yeni güncelleme ile intihara meyilli hisseden kişiler hazır şablon mesajlar kullanarak direkt 988 intihar hattına bağlanacak.

Giriş: 16.05.2023 - 10:55 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Amerika'da giderek artan intihar vakaları, Google'ı da harekete geçirdi. Google, Amerika'da yeni bir güncellemeye gideceğini duyurdu. Buna göre; arama motoruna intihar ile ilgili kelimeler yazan kullanıcıların önüne şablon mesajlar gelecek.

  • İntihar hattı olan 988 ile doğrudan bağlantılı olan bu şablon mesajlar, o anda ruhsal olarak iyi olmayan kişilerin işini kolaylaştıracak. Bu şablon mesajlar şu tarz cümleler içerecek:

    Benimle iletişime geçebilir misiniz? Kendimi şu anda intihara meyilli hissediyorum ve bu konuda desteğe ihtiyacım var.

    Ölmek istemiyorum ama nasıl yaşayacağımı da bilmiyorum. Sizinle konuşmak beni güvende hissettirebilir. Şu anda konuşabilir miyiz?

    Şu anda kötü düşüncelerle boğuşuyorum ve biriyle konuşmaya ihtiyacım var. Mesajlaşabilir miyiz?

  • Şablonu seçtikten sonra kullanıcılar intihar hattı ile telefon ile görüşme yapabildiği gibi online sohbet üzerinden de iletişime geçebilecek.

    Buradaki temel fikir; intihar düşüncesine sahip kişiye hızlıca yardım etmek ve  kendini ifade etmekle zaman kaybetmesi yerine 988 intihar hattına daha hızlı ulaşmasını sağlamak.

  • Google'ın akıl sağlığı direktörü olan Megan Jones Bell, "İnsanlar genellikle en savunmasız anlarının bazılarında Google Arama'ya başvuruyor. Bir kriz bağlamında, umut aşılamak ve harekete geçmesi kolay basit bilgiler vermek çok önemlidir."

    Güncellemenin nasıl ve ne şekilde olacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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