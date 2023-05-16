İntihar hattı olan 988 ile doğrudan bağlantılı olan bu şablon mesajlar, o anda ruhsal olarak iyi olmayan kişilerin işini kolaylaştıracak. Bu şablon mesajlar şu tarz cümleler içerecek:

Benimle iletişime geçebilir misiniz? Kendimi şu anda intihara meyilli hissediyorum ve bu konuda desteğe ihtiyacım var.

Ölmek istemiyorum ama nasıl yaşayacağımı da bilmiyorum. Sizinle konuşmak beni güvende hissettirebilir. Şu anda konuşabilir miyiz?

Şu anda kötü düşüncelerle boğuşuyorum ve biriyle konuşmaya ihtiyacım var. Mesajlaşabilir miyiz?