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        Haberler Ekonomi Otomobil Elektrikli Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı - Habertürk Özel Haber - Otomobil Haberleri

        Elektrikli Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı

        Fransız otomobil üreticisi Renault'un yeni elektrikli modeli '5'in fiyatı, resmi açıklama öncesinde ortaya çıktı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Kasko Değer Listesi'ne yansıyan fiyatlara göre, Renault 5'in Türkiye için belirlenen satış fiyatı aracın ismine adeta bir göndermede bulunuyor. TSB'nin listesinde elektrikli otomobilin fiyatının 1 milyon 555 bin 555 TL olduğu görülüyor. Renault'un geçmişte Alpine 110, elektrikli Kangoo ve Duster modellerinin fiyatları da, henüz resmi fiyatlar yayınlanmadan önce yine Kasko Değer Listesi'nden ortaya çıkmıştı. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 02.05.2025 - 08:47 Güncelleme: 02.05.2025 - 08:47
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        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
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        Yaklaşık 30 yılın ardından 'elektrikli' olarak tekrar hayata dönen Renault 5'in sır gibi saklanan Türkiye fiyatı ortaya çıktı.

        Öyle ki, otomobilin resmi satış fiyatı Renault Türkiye tarafından henüz açıklanmazken, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Kasko Değer Listesi'nde ise aracın fiyatını bulmak mümkün.

        TSB listesi üzerinden yaptığımız araştırmada, elektrikli Fransız'ın fiyatının aracın ismine adeta bir göndermede bulunacak şekilde 1 milyon 555 bin 555 TL olarak belirlendiğini tespit ettik.

        Renault 5, batarya kapasitesi ve motor gücü ile elektrikli araçlar için belirlenen yüzde 10 ÖTV diliminde yer alıyor.

        Listede sadece 'Techno' isimli donanım paketinin fiyatı yer alırken, aracın bataryasının da 52 kWh kapasiteli olduğu görülüyor. Aracın menzili ise tek şarj ile 410 kilometre olarak açıklanıyor.

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        Renault Türkiye'nin sitesinde yer alan bilgiye göre, 150 beygir güç üreten araç, kullanıcısına 240 Nm tork değeri sunuyor. Yapılan açıklamaya göre, bağımsız arka süspansiyon ile kombine edilmiş Renault 5, bu özelliği ile sınıfında fark yaratıyor.

        AVRUPA'DA 4, TÜRKİYE'DE TEK VERSİYON

        Renault 5'in Avrupa'da Evolution, Techno, Iconic Five ve Roland Garros isimli dört farklı versiyonu satışa sunuluyor.

        TSB listesinde yer alan tek paket olan 'Techno' donanım seviyesi, Almanya'da giriş seviyesinin bir üstünde konumlandırılıyor. Bu pakete sahip bir Renault 5'in fiyatı ise Almanya'da 32 bin 990 Euro (1 milyon 448 bin 261 TL) olarak açıklanıyor.

        Avrupa'da 120 beygir güç üreten versiyonu da satışa sunulan Renault 5, bu güç seçeneği tercih edildiğinde ise yine Techno paket ile birlikte Almanya'da 29 bin 900 Euro'ya (1 milyon 312 bin 610 TL) satın alınabiliyor.

        Türkiye'ye diğer paketlerin ve 120 beygir gücündeki versiyonun getirilip getirilmeyeceği ise aracın lansmanı yapıldığında ortaya çıkacak.

        2025'İN İLK ÇEYREĞİNDE SATIŞA ÇIKACAĞI AÇIKLANMIŞTI

        Yüzde 100 elektrikli Renault 5 E-Tech, 2024 yılında düzenlenen 91'inci Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtılmıştı.

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        Renault Türkiye tarafından o dönem yapılan açıklamada, aracın 2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacağı vurgulanmıştı.

        1972 yılında üretimine başlanan Renault 5'in üretimi, ikinci nesli ile birlikte 1996'ya kadar devam etti.

        28 yıl sonra elektrikli olarak geri dönen otomobil, markanın Bursa'daki Oyak tesislerinde üretilen b-hatchback modeli Clio'dan daha kompakt ölçülere sahip olması ile dikkat çekiyor.

        3.92 metre uzunluğuyla Clio'dan 13 cm daha kısa olan Renault 5, aks mesafesinde ise Clio'nun 4 cm altında bulunuyor. Renault 5'in yüksekliği de Clio'dan 6 cm daha fazla olarak açıklanıyor.

        LİSTEDEKİ FİYATLAR FİRMALARDAN ALINIYOR

        Geçtiğimiz yıllarda, Chery, MG, Lynk & Co., Togg ve DFSK gibi farklı markalara ait araçların fiyatlarını da, resmi fiyatlar belli olmadan önce Türkiye Sigorta Birliği Kasko Değer Listesi'nden tespit etmiştik.

        Benzer şekilde, Renault Grubu'nun sportif modeli Alpine A110'nun, Fransız üreticinin ticari modeli elektrikli Kangoo'nun ve Türkiye'de üretime başlanan Renault Duster'ın da fiyatları henüz resmi satışlar başlamadan önce aynı listede radarımıza takılmıştı.

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        Türkiye Sigorta Birliği, birlik üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları otomobillerin kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak araçların kasko değerlerini yayınlıyor.

        Kurumun listesindeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri Indicata işbirliği ile oluşturuluyor.

        Indicata'nın Türkiye Sigorta Birliği ile paylaştığı verilerin kontrolünde ise, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılıyor.

        Ayrıca, Türkiye yollarındaki araçların kasko değerini belirleyen Türkiye Sigorta Birliği'nin listesi, firmalardan alınan fiyat listesine göre oluşturuluyor.

        Dolayısı ile, Türkiye Sigorta Birliği'nin yayınladığı listenin, eğer döviz kurunda büyük bir değişiklik olmaz ise, Renault Türkiye'nin açıklayacağı fiyatlar ile büyük ölçüde örtüşeceği söylenebilir.

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