Küresel otomotiv sektörü, her ne kadar çip krizi nedeniyle kan kaybetse de elektrikli ve otonom araç yatırımlarını kesintisiz sürdürüyor.

Araştırmalar, markaların elektrikli araç harcamalarının önümüzdeki yıllarda ciddi oranda artacağını gösteriyor. Öyle ki, bundan 3 yıl önce dünya otomotiv sektöründeki elektrikli araç harcamalarının 300 milyar doları bulacağı tahmin edilirken, bugün gelinen noktada ise bu rakamın 2030'a kadar 500 milyar doları aşması bekleniyor.

Endüstrinin elektrikli araç harcama tahminlerinin yukarı çekilmesinde ise, Londra ve Paris gibi şehirler ile Norveç'ten Çin'e kadar farklı ülkelerde ortaya çıkan sıfır karbon zorunluluklarının etkili olduğu belirtiliyor.

Reuters'ın yayınladığı güncel bir analiz, otomobil üreticilerinin önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde pille çalışan araçlar geliştirmek ve inşa etmek ve içten yanmalı motorlardan uzaklaşmak için tahmini 515 milyar dolar harcamayı planladığını gösteriyor.

Ancak sektör yöneticileri , elektrikli otomobillere yönelik tüketici talebinin, önemli ek teşvikler ve şarj altyapısı ve şebeke kapasitesi için daha fazla harcama yapılmadan hedeflerin çok altında kalabileceğinden endişe duyuyor.

'SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ GİBİ'

AutoForecast Solutions'ın küresel güç aktarım sistemi tahminleri başkanı Brian Maxim, araç elektrifikasyonuna yönelik artan yatırım taahhütlerini Soğuk Savaş dönemine benzeterek, "Birkaç üretici elektrikli araç programlarını duyurduktan sonra, diğer herkes kendi programlarını duyurmak zorunda kaldı. Bunu yapmayanlar ise geride kalmış olarak görüldü. Bu durum, pek çok araç üreticisinin, tüketici tarafından kabul görmemiş ve yıllarca minimum kâr elde edecek ya da hiç kâr etmeyecek bir araç kategorisi için önemli hacimler planlamasına neden oluyor" dedi.

AlixPartners'a göre, 2020'de tüm küresel otomobil üreticileri, sermaye harcamaları ile Ar-Ge'ye yaklaşık 225 milyar dolar harcamıştı.