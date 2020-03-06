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Fiat'ın ikonik modeli 500'ün tam elektrikli versiyonu tanıtıldı. Böylece, İtalyan üreticinin 1957 yılından beri yollarda olan otomobili 63 yıldır ilk kez yüzde yüz elektrikli güç seçeneğine kavuşmuş oldu.

500e adı ile tanıtılan otomobilin, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) tarafından üretilen ilk seri üretim tam elektrikli model olduğu belirtiliyor.

İtalya'nın Torino kentinde üretilecek elektrikli otomobilin, 2021 yılında Avrupa yollarında olması bekleniyor.

Mevcut 500'den ayrı bir kulvarda ilerleyeceği ve bu modelin yerini alması için geliştirilmediği belirtilen 500e, dış tasarımı ile olmasa bile iç mekanı ile içten yanmalı motora sahip kardeşlerinden ayrılıyor.

Otomobildeki Fiat logosu yerine hem ön tampon hem de direksiyon üzerinde '500' logolarına yer verildiği fark edilirken, iç mekanda tamamen yeni tasarlanan kokpit ve 10.25 inc boyutundaki multimedya ekranı dikkat çekiyor.

Otomobilin uzunluğu ve genişliğinde 6 cm'lik, aks mesafesinde ise 2 cm'lik bir artış olduğu da verilen bilgiler arasında.

42 kWh kapasiteye sahip bataryanın kullanıldığı 500e'nin toplam gücü 118 beygir olarak açıklanıyor. Otomobilin son hızının 150 km/s olduğu bildirilirken, menzilinin ise 320 km olduğu açıklanıyor.