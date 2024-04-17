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        Haberler Ekonomi Otomobil Elektrikli araçta rekor şarj! - Otomobil Haberleri

        Elektrikli araçta rekor şarj!

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bayram tatilinde elektrikli araç şarjında rekor kırıldığını açıkladı. Bakan Kacır, Türkiye genelinde, 17 bin 651 şarj soketinde bayram tatili boyunca 9 günde 120 bin şarj işlemi yapıldığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 11:51 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:51
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        Elektrikli araçta rekor şarj!
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        Türkiye'de her geçen gün artan elektrikli otomobil sayısı, şarj istasyonlarındaki yoğunluğu da artırıyor.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bayram tatilinde elektrikli araç şarjında rekor kırıldığını açıkladı.

        Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde elektrikli araç kullanımı hedeflerimizle uyumlu şekilde artıyor. Şarj istasyonu ağını yaygınlaştırmamız, elektrikli araç kullanımını destekleyen en önemli unsurlardan biri" dedi.

        Türkiye genelinde, 17 bin 651 şarj soketinde bayram tatili boyunca 9 günde 120 bin şarj işlemi yapıldığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 115 bin saat şarj hizmeti sunulduğunu vurguladı.

        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye'deki elektrikli otomobil sayısı son 1 yılda 4 kat arttı.

        Son 1 yıl içinde 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 370.6, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları ise yüzde 39.2 arttı.

        Böylece Ocak-Mart döneminde Türkiye'de satılan elektrikli otomobil sayısı 16 bin adedi geçti.

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