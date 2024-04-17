Bilim nedenini açıkladı: Kaslı erkek yerine 'baba vücutlu' erkek

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Kabul edelim, kaslı erkekler çok havalı görünüyor. Ama kadınların kalbini gerçekten kazananlar, Taylor Swift'in iri vücutlu Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce gibi 'baba vücutlu' olanlar. Bu, hayatına hiç kaslı vücutlu erkek girmemiş kadınların ya da hiçbir zaman göbeğinde baklava görünümüne sahip olamayan göbekli erkeklerin varsayımı ve tesellisi değil. Araştırmalar da öyle söylüyor!

İlişki sitesi Dating.com tarafından yapılan, ilişkide vücut tipi varlığına ilişkin yakın tarihli bir araştırma, "bekarların neredeyse yüzde 75'inin 'baba bedeninin' hayranı olduğunu" ortaya koydu. Bu sonuç, ABD'nin en büyük fitness merkezlerinden Planet Fitness aracılığıyla yapılan daha önceki bir anketi hatırlatıyor.

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Buna göre kadınların yüzde 78'i, baba vücutlu erkeklerle kendilerine daha çok güvendiklerini hissederken, ankete katılan kadınların neredeyse yarısı, esnek bir göbeğin yeni six-pack'ler, diğer bir deyişle 'göbekteki baklavalar' olduğunu savundu.

Taylor Swift, iri vücutlu Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce ile Bahamalar tatilinde böyle görüntülenmişti Annelerin yüzde 83'ü biraz tombul bir eşe sahip olmaktan gurur duyacaklarını söylerken, araştırmaya katılan 10 kişiden yaklaşık 7'si fazladan 10 kilosu olan erkekleri beğendiğini itiraf etti. Ancak daha ileri araştırmalar, kadınların iri yapılı erkekleri fiziksel olarak çekici bulmadığını ortaya koyarken; bunun yerine, daha yağlı vücutlu erkekleri evrimsel uygunluk özellikleri açısından daha yüksek derecelendirdiklerini ve onları "şefkatli, besleyici, arkadaş canlısı, iyi ebeveyn potansiyeli taşıyan kişiler" olarak nitelendirdiklerini gösterdi.

Bucknell Üniversitesi'nden Psikoloji Profesörü Joel Wade, Today gazetesine, "Kadınlar, daha düşük testosteron düzeylerine sahip olduğunu düşündükleri bir erkeği daha çekici bulabilirler, çünkü onun daha az agresif olduğu ve daha iyi bir eş, daha iyi bir baba olacak özelliklere sahip olduğu varsayılır" diye yazdı. REKLAM

Başka araştırmalar da "fazla çekici erkeklerin aldatmaya daha meyilli olduklarını" ortaya koydu. Çünkü mükemmel görünümlü erkekler, yeni ve tabii 'yasak' ilişkilere girmek için daha fazla teklif alma eğilimindeler. Kadınlar, eğer birlikte oldukları erkek iri yapılı biriyse, onun başkaları tarafından aklının çelinmesinden daha az endişeleniyorlar.

Şimdi sakin ol ve o elindeki dambılı yavaşça yere bırak dostum! Çünkü erkeğin göbeği, baklava kaslarını yendi...