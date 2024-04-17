Temizlik yapmak günlük bir iş olmasına rağmen ayrıntı işler çok zaman aldığı için insanlar tarafından es geçilen bir etkinliğe dönüşebilir. Ancak bu tarz eşyalar temizlendiğinde ise eskisinden daha yeni gözükebilir. İşte, sosyal medyada temizledikleri kirli eşyalarının öncesi ve sonrasını paylaşan insanların fotoğrafları ve yorumları!