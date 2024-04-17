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        Haberler Ekonomi Turizm Kapıda vize uygulamasının tüm detayları - Turizm Haberleri

        Kapıda vize uygulamasının tüm detayları

        Yunan adalarına kapıda vize uygulamasının başlamasıyla özellikle bayram tatilinde adalarda yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar, giriş kapılarında yaşanan yoğunluklardan şikayet ederken bazı vatandaşlar ise kapıdan dönmek zorunda kaldı. Kapıda vize uygulamasının işleme sürecini inceledik ve TÜRSAB Marmaris BTK Yönetim Kurulu Başkanı Suat Esin ile detayları konuştuk

        Giriş: 17.04.2024 - 09:45 Güncelleme: 17.04.2024 - 09:45
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        Yunanistan ile yapılan anlaşma sonrasında başlayan kapıda vize uygulaması özellikle bayram tatilinde büyük ilgi gördü. Ancak bazı vatandaşlar, tatil hayaliyle gittiği kapılardan hayal kırıklığıyla döndü. Kapıda vize uygulamasının tam olarak anlaşılamadığı ortaya çıktı. Biz de detayları inceledik ve TÜRSAB Marmaris BTK Yönetim Kurulu Başkanı Suat Esin ile işleyiş hakkında bilgi aldık. İşte detaylar...

        - Kapıda vize uygulamasından faydalanabilmek için en az altı ay geçerli pasaport ve pasaportta 2 boş sayfanın bulunması gerekiyor.

        - Uygulama Rodos, Kos, Samos, Midilli, Meis ve Sakız adalarında geçerli.

        BAŞVURU ÜCRETİ TOPLAM 90 EURO'YU BULUYOR

        - Başvuru ücreti 65 euro. Acentalar da 15-20 euro civarında hizmet bedeli ve seyahat sağlık sigortası bedeli talep ediyor. Başvuru ücreti toplamda 80-90 euro'yu buluyor.

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        - Alınan vize ile sadece bir adaya gidebilirsiniz. Adalar arası geçiş yapmak mümkün değil. Girdiğiniz kapıdan Türkiye'ye dönmeniz gerekiyor.

        - Vize ile en fazla 6 gece, 7 günlük tatil yapabilirsiniz.

        DAHA ÖNCE SCHENGEN'DEN RET ALDIYSANIZ BAŞVURU YAPAMIYORSUNUZ

        - Daha önce herhangi bir ülkeden Schengen vizesi başvurunuz reddedildiyse kapıda vize uygulamasından faydalanamıyorsunuz.

        1 HAFTA ÖNCEDEN BAŞVURU YAPMAK GEREKİYOR

        - Kapıda vize uygulamasından faydalanmak için seyahat tarihinizden en az 1 hafta önce başvuru yapmanız gerekiyor.

        - Başvuru için gerekli belgeler şunlar: Pasaportun fotoğraflı sayfasının fotokopisi, 3 adet biyometrik fotoğraf, vize başvuru formu, otel rezervasyonu, gidiş-dönüş gemi bileti, seyahat sigortası, son 3 aylık banka hesabı dökümü,

        BANKA HESABINIZDA EN AZ 450 EURO BULUNMALI

        - Banka hesabınızda kişi başı en az 450 euro ya da bu tutara denk Türk Lirası bulunması gerekiyor.

        KAPIDA YUNAN POLİSİ BAŞVURUNUZU REDDEDEBİLİR

        - Gemiden adaya indikten sonra belgeler polislere teslim ediliyor, burada belirli bir süre bekledikten sonra (1-2 saatten, yoğunluğa göre 3-4 saate kadar uzayabiliyor) Yunan polisi tarafından giriş aşamasında sorular soruluyor. Burada Yunan tarafı, kişiyi güvenli bulmazsa başvurusunu reddebiliyor.

        - Pasaportunuzda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Makedonya damgaları varsa başvurunuz alınmıyor.

        "SCHENGEN VİZESİ GİBİ PASAPORTUNUZU ALIP HEMEN GEÇEMİYORSUNUZ, BELLİ BİR BEKLEME SÜRESİ OLUYOR"

        TÜRSAB Marmaris BTK Yönetim Kurulu Başkanı Suat Esin, kapıda vize uygulamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

        "Kapıda vize uygulamasında Schengen vizesine göre daha az belge isteniyor. Belgelerinizi örneği Rodos gümrüğünde gümrük polisine belgeleri veriyorsunuz. Anlaşmış olduğunuz acentayayla belgeleri veriyorsunuz, sizin kapıda vize uygulamasıyla geldiğiniz belli oluyor. Farklı bir yerden giriş yapıyorsunuz. Tabii bir süre bekliyorsunuz orada. Herkesi tek tek çağırıyorlar. İçeride birkaç soru soruyorlar. Neden geldiniz vs gibi sorular... Orada bir bekleme süresi oluyor. Schengen gibi pasaportunuzu alıp hemen geçemiyorsunuz. Bazen de vize vermeyebiliyorlar. Nadir de olsa bu yaşanıyor. Giden kişi polis tarafından güvenli bulunmuyorsa bu olabiliyor. Siz feribot dönene kadar misafir oluyorsunuz, dönüş seferiyle geri dönüyorsunuz.

        "BAŞVURUYU HANGİ ADAYA GİDECEKSENİZ O BÖLGEDEKİ SORUMLU ŞİRKETE YAPIYORSUNUZ"

        1 hafta önceden belgeleri vermeniz gerekiyor. Bankada en az 450 euro ya da TL karşılığı bulunması gerekiyor. Aile olarak gittiyseniz bireysel olarak da 450'şer euro olması lazım. Buradan Rodos'a gittiyseniz mesela başka adaya gidemiyorsunuz. Kişi başı vize ücreti 65-70 euro civarında. Bunun üstüne acentalar da sigorta ve hizmet bedeli olarak bir bedel talep ediyor. Kendiniz başvuru yaparsanız 65 euro ödüyorsunuz. Yine 1 hafta önceden başvurmanız gerekiyor. Hangi adaya gidecekseniz o bölgedeki sorumlu şirketlere başvuru yapıyorsunuz. Adalara gidişte sayı sınırlaması yok. Ancak tekne dolu olursa gidemeyebilirsiniz."

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