Yapay zekâ güzellik yarışması düzenleniyor
Sonunda bu da oldu... Yapay zekâyla üretilmiş kadınlar arasında güzellik yarışması düzenleniyor. 'Yapay Zekâ Güzeli' (Miss AI) ünvanını alana para ödülü verilecek
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İlk 'Miss Yapay Zekâ' önümüzdeki ay tacını alacak. Dijital olarak oluşturulmuş modellere yönelik yeni güzellik yarışmasında en güzel seçilen sahte kadına para ödülü verilecek.
Yapay zekâ güzellik yarışmasını düzenleyen Dünya Yapay Zekâ Yaratıcı Ödülleri (WAICA) sayesinde, yapay zekânın ön saflarında yer alan yaratıcılar, sosyal medyanın en iyi sahte fenomenlerinin arkasındaki dahiler, bu yarışmayla ödüllendirilecek.
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10 Mayıs'ta düzenlenecek yarışmada Yapay Zekâ Güzeli (Miss AI) ünvanını alan yapay zekâ yaratıcısı, 5 bin dolarlık nakit ödülün yanı sıra 3 bin dolar değerinde Imagine Education Mentorluk Programı'na ve 5 bin doların halkla ilişkiler desteği alacak.
İkinci ve üçüncü seçilenlere de halkla ilişkiler desteği verilecek.
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Yapay zekâyla üretilmiş model Amy Everhart, Miss AI adayları arasında
Binlerce katılımın olması beklenen yarışmanın tek bir kuralı var; o da yarışmacıların yüzde 100 yapay zekâ tarafından üretilmiş olması. Bir yapay zekâ yaratıcısı birden fazla ürünle de yarışmaya katılabilecek.
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Miss AI'ın nasıl seçileceğine gelince... WAICA, geleneksel güzellik yarışmasının kurallarını kendi kategorileriyle harmanlayacaklarını söyledi. Yani yarışmacılar sanal taç için yarışırken güzellik, teknoloji ve sosyal medya nüfuzuna göre değerlendirilecek.
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Yapay zekâ ürünü olan Aitana Lopez, güzellik yarışmasın jüri üyesi olacak
Jüri heyetinde hem yapay zeka kişilikleri hem de gerçek kişiler yer alıyor. Yapay zeka tarafından yaratılan modeller Aitana Lopez ve Emily Pellegrini jürinin dijital grubunu temsil etmek üzere seçildi. Medya kurucusu Andrew Bloch, güzellik yarışması tarihçisi ve yazarı Sally-Ann Fawcett de jürinin gerçek kişileri olacak.