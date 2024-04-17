Yapay zekâ güzellik yarışması düzenleniyor

Yapay zekâyla üretilmiş model Amy Everhart, Miss AI adayları arasında

Binlerce katılımın olması beklenen yarışmanın tek bir kuralı var; o da yarışmacıların yüzde 100 yapay zekâ tarafından üretilmiş olması. Bir yapay zekâ yaratıcısı birden fazla ürünle de yarışmaya katılabilecek.