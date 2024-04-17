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        Haberler Gündem Güncel 89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi davasında gerekçeli karar açıklandı

        89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi davasında gerekçeli karar açıklandı

        Diyarbakır'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'ne ilişkin davada yargılanan 7 sanıktan tutuklu inşaat mühendisi ile 3 müteahhide verilen 17 yıl 6'şar ay hapis cezasıyla ilgili gerekçeli karar açıklandı. Binadaki ölüm ve yaralanmalardan sanıkların asli kusurlu olacak şekilde sorumlu olduğuna işaret edilen kararda, sanıkların savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirmesi yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 11:21 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:23
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        89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi davasında gerekçeli karar açıklandı
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        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken yıkılan binalara ilişkin davalar da sürüyor.

        Depremin vurduğu Diyarbakır'da yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'ne ilişkin davada da gerekçeli karar açıklandı.

        Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesinde 22 Mart'taki karar duruşmasında tutuklu müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit ve Şeyhmus Yiğit ile inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan verilen hapis cezasına ilişkin 74 sayfalık gerekçeli karar yazıldı.

        Gerekçeli kararda, tutuklu sanıklar ve depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ile tanıkların soruşturma ve dava aşamasındaki ifadelerine yer verildi.

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        BİNANIN YIKILMA SEBEBİ

        Bilirkişi raporunun da aktarıldığı kararda, Diyar Galeria B Blok binasının belediye arşiv dosyasındaki onaylı ve onaylı olmayan projelere aykırı olarak inşa edildiği belirtilerek, "Binanın malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, fenni mesuliyet kapsamındaki yapı denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkılmış olduğu kanaatine varılmıştır." tespitinde bulunuldu.

        SANIKLARIN SAVUNMALARI SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK

        Binadaki ölüm ve yaralanmalardan sanıkların asli kusurlu olacak şekilde sorumlu olduğuna işaret edilen kararda, sanıkların savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirmesi yapıldı.

        Kararın sonuç kısmında, şunlar kaydedildi:

        "Diyar Galeria B Blok binasının yıkılması neticesinde 89 kişinin vefat etmiş olması, 10 kişinin yaralanması nedeniyle sanıkların 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunu işlediği sabit görülmüştür. Meydana gelen zararın ağırlığı, 89 kişinin hayatını kaybetmiş olması göz önüne alındığında alt sınırdan uzaklaşılarak teşdit uygulanmıştır. Ülkemizin deprem kuşağında yer alıyor olması, bölgede sürekli depremlerin yaşanıyor olması dikkate alındığında sanıkların eylemlerinin sonuçlarını öngördüğü halde kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun davranmayıp gerekli özeni göstermediği, binanın yapımı sırasında dönemin yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlamadığı anlaşılmıştır. Sanıkların eylemi 'bilinçli taksir' kapsamında değerlendirilmiş ve bu nedenle sanıklar hakkında ceza tayin edilirken TCK'nin 22/3 maddesine istinaden artırım yapılmasına kanaat getirilmiştir."

        17,5 YIL HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

        Mahkeme heyeti, 22 Mart'taki duruşmada oy birliğiyle alınan kararda 4 sanığın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmiş, haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar M.E, H.M.Y. ve İ.H.Y'nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştırmıştı.

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        #kahramanmaraş depremleri
        #Diyarbakır
        #Galeria Sitesi
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