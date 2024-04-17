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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor - Hava durumu son dakika

        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!

        Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava sıcaklıklarının bu hafta yurt genelinde mevsim normallerinin, 6 ilâ 10 derece üzerinde seyredeceğini; hafta sonu sıcaklıkların 4-5 derece düşeceğini söyledi. Yarın, cuma ve cumartesi günü İstanbul'da sağanak beklendiğine dikkat çeken Çelik, hafta sonu kuzeybatı bölgelerinin tamamında yağış görüleceğini; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'de yağış öngörüldüğünü ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 11:00 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:00
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        • 1

          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelindeki hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        • 2

          HAFTA SONU SICAKLIK 4-5 DERECE DÜŞECEK

          AA'da yer alan habere göre hafta sonuna kadar yüksek sıcaklıkların devam edeceğini belirten Çelik, "Bu hafta sıcaklıklar, yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece kadar üzerinde seyredecek. Hafta sonu sıcaklıklar 4-5 derece düşecek ancak mevsim normallerinin üzerinde olacak" diye konuştu.

        • 3

          SICAKLIKLAR 30 DERECELERE ULAŞACAK

          En yüksek sıcaklıkların Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görüleceğini bildiren Çelik, sıcaklıkların Adana'da 32, Güneydoğu Anadolu'da 30-31 dereceye kadar çıkmasını beklediklerini dile getirdi. Çelik, buralarda sıcaklıkların ilçe bazlı daha da yükselebileceğini söyledi.

        • 4

          BATI EGE'DE SAĞANAK BEKLENİYOR

          Batı bölgelerinde ısınmaya bağlı aralıklarla yağış beklendiğini ancak bunun gün boyu sürmeyeceğini belirten Çelik, Kıyı Ege ve Kuzey Ege'de kısa süreli sağanak geçişinin olacağını ifade etti.

        • 5

          HAFTA SONU MARMARA VE İÇ ANADOLU'DA SAĞANAK

          Çelik, hafta sonu ise kuzeybatı bölgelerinin tamamında yağış görüleceğini, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'de yağış beklendiğini aktardı.

        • 6

          3 BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA DURUMU

          Cengiz Çelik, Ankara'da cumartesiye kadar yağış beklenmediğini, sıcaklıkların hafta içi 26-28 derece civarında olacağını, hafta sonu ise 22 dereceye düşeceğini bildirdi.

        • 7

          İSTANBUL'DA YARIN VE CUMA YAĞIŞ VAR

          Perşembe ve cuma günü İstanbul'da kısa süreli, gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getiren Çelik, "Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-7 derece üzerinde olacak. Hafta sonu ise 19-20 dereceye kadar düşecek" dedi.

        • 8

          İZMİR'DE KISA SÜRELİ SAĞANAK

          Çelik, İzmir'de gelecek 3 gün boyunca kısa süreli sağanak geçişi beklendiğini, sıcaklıkların hafta sonuna doğru 4-5 derece düşeceğini ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini söyledi.

        • 9

          Cumartesi günü de yurdun batı kesiminde sağanak beklendiği öğrenildi.

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