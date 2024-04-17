Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!

HAFTA SONU SICAKLIK 4-5 DERECE DÜŞECEK

AA'da yer alan habere göre hafta sonuna kadar yüksek sıcaklıkların devam edeceğini belirten Çelik, "Bu hafta sıcaklıklar, yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece kadar üzerinde seyredecek. Hafta sonu sıcaklıklar 4-5 derece düşecek ancak mevsim normallerinin üzerinde olacak" diye konuştu.