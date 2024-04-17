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        Haberler Gündem Güncel Bursa'da refleksi alkışlanan esnafa tebrik - Bursa güncel haberler

        Bursa İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu, polisten kaçan şüpheliyi yakalayan esnafı kabul etti

        Bursa'da işletmesinin önünde çay içtiği sırada polisten kaçan şüpheliyi yakalayan esnaf İshak Kukaroğlu gündem olmuştu. Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, refleksi alkışlanan Kukaroğlu'nu makamında ağırlayıp cesaretinden dolayı tebrik etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 09:44 Güncelleme: 17.04.2024 - 09:51
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        Refleksi alkışlanan esnafa tebrik
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        Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, polisten kaçan şüpheliyi yakalayan esnafı makamında ağırladı.

        AA'da yer alan habere göre İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zaimoğlu, esnaf İshak Kukaroğlu'nu cesaretinden dolayı tebrik ederek, hediye verdi.

        Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Bahçe Sokağı'nda iş yeri bulunan İshak Kukaroğlu, 13 Nisan'da işletmesinin önünde çay içtiği sırada polisin bir kişiyi kovaladığını fark etmişti.

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        Oturduğu yerden kalkan Kukaroğlu, şüphelinin üzerine atlamış, yere düşen zanlı, arkadan gelen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Kukaroğlu'nun şüpheliyi etkisiz hale getirmesi, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

        Çay içerken polisten kaçan şüpheliyi yakaladı!
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        #haberler
        #Bursa
        #İshak Kukaroğlu
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