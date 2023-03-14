Elektrikçi dükkanında suç örgütlerine silah yapıyorlardı!

DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suç örgütlerine silah imalatı ve ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

ELEKTRİKÇİ DÜKKANI TAKİBE ALINDI DHA'da yer alan habere göre ekipler yapılan çalışmalar neticesinde Pendik´te bir elektrikçi dükkanını takibe aldı. Ekipler dükkanın işletmesinin S.S. ve S.K.´nın üzerine olduğunu belirledi.

SİLAH PARÇALARINI TOPLAYIP BİRLEŞTİRİYORLARDI Yapılan çalışmalar doğrultusunda ekipler şüphelilerin piyasadan topladıkları silah parçalarının paravan olarak kullandıkları elektrikçi dükkanında birleştirerek tabanca haline getirdikleri tespit etti.

PİYASAYA SÜRECEKLERDİ Şüpheliler imal ettikleri tabancaları İstanbul genelinde piyasaya sürmek üzereyken polis ekipleri dükkana operasyon düzenledi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI Dükkan içinde kartonpiyer ile ayrılmış bir bölümde silah parçalarını birleştirirken S.S. ve S.K. suçüstü yakalandı.

43 ADET SİLAH ELE GEÇİRİLDİ Dükkanda yapılan aramalarda 43 adet Glock Gen4 marka tabanca ile tabanca üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Emniyetteki işlemlerinin ardından S.S. ve S.K. "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.