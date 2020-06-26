Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye, yılda 45 milyar metreküp dolayında doğal gaz tüketiyor. Bu gazın tamamına yakın bölümü ithalat yoluyla karşılanıyor. Rusya, Azerbaycan ve İran’dan boru hatları üzerinden uzun dönemli anlaşmalarla gaz ithal ediliyor. ABD, Cezayir, Katar ve Nijerya da sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) satın alınıyor.

Boru hatları üzerinden ithal edilen gaz sözleşmelerine göre fiyat, petrol ve türevlerindeki hareketlere göre üçer aylık dönemlerde yeniden hesaplanıyor. Bu çerçevede petrol ve türevlerine ilişkin fiyatlar, ithal edilen gazın fiyatına, 6-9 aylık gecikme ile yansıyor. 2019 yılındaki petrol fiyatları, halen ithal edilen gazın fiyatını belirliyor.

İTHAL EDİLEN GAZ FİYATI DÜŞTÜ

Türkiye, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere ikinci çeyrekte ithal ettiği her 1000 metreküp gaz için Rusya’ya ortalama 230 dolar ödüyor. Söz konusu fiyat, petroldeki düşüşe bağlı olarak 1 Temmuz’da 183 dolara kadar gerileyecek. Bu fiyat; temmuz, ağustos ve eylül aylarında geçerli olacak.

BOTAŞ, diğer yandan ortalama gaz alım maliyetlerini de düşürmek için önemli bir strateji daha yürütüyor. Dünyada, spot piyasada LNG fiyatları, doğal gazdan çok çok ucuz. Yarı yarıya daha düşük. BOTAŞ, daha pahalı olan doğal gaz alımını kısarken, LNG ithalatını artıyor. Böylece, ortalama gaz alım fiyatı geriliyor.

YENİ TARİFE

Türkiye’de, yurt içi piyasada (konut, ticarethane, sanayi) tarifeler, elektrikte üçer aylık dönemlerde, doğal gazda aylık olarak yeniden belirleniyor. BOTAŞ ve elektrik sektörü, 1 Temmuz’dan geçerli tarifeleri belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor. BOTAŞ, yeni doğal gaz fiyatlarını belirlemeden önce gaz santralı yöneticileri ve büyük tüketicilerle görüştü. Sektör, santrallara satılan gazda bir miktar indirim yapılabileceği sinyali aldı. Yıllardır sübvanse edildiği belirtilen konutlarda, bu aşamada bir indirim beklenmiyor. Kışa girerken, son çeyrekte bir indirim olabileceği belirtiliyor.

Peki, elektrik tarifesi… Elektrikte, 1 Temmuz’da bir artış ya da düşüş beklenmiyor. Yeni tarifeler, hafta başında belli olacak.