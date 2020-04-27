27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’de elektrik ve doğal gaz şehiriçi dağıtım işi, özel sektör eliyle yerine getiriliyor. Doğal gazda, kamunun (belediyenin) dağıtımı yaptığı bir bölge bulunuyor.
Elektrikte, 21 şehiriçi dağıtım bölgesinde, 37 milyon konut abonesine hizmet veriliyor. Doğal gazda, konut abone sayısı (ocak ayı sonu itibarıyla) 15 milyon 871 bin, serbest tüketici sayısı da 630 bin olarak kayıtlara geçti.
FATURALAR ARTTI
Koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında milyonlarca kişinin evde kalması, elektrik ve gaz faturalarına yansıdı. Özellikle elektrikte tüketimlerin yüzde 20 dolayında arttığı belirtiliyor. Fatura tutarı da tek tek abone bazında değişmekle birlikte yer yer yüzde 50 ve üstünde artış gösterdi. Bazı abonelerde bu oranın yüzde 100’e yaklaştığı ifade ediliyor.
Doğalgazda kış mevsiminden ilkbahara geçilmesi nedeniyle tüketim azaldı. Günlük tüketim 90 milyon metreküpün altına geriledi. Kış mevsiminde 200-250 milyon metreküp aralığında seyrediyordu.
ŞİKAYETLER ARTTI
Elektrikte ve doğalgazda fatura şikayetleri önceki döneme oranlar arttı. Aboneler, EPDK’ya şikayetlerini resmi kanallar üzerinden iletiyor.
EPDK’nın tüketici haklarına ilişkin birimi, sistemine giren ya da ulaşan tüm şikayetleri, öncelikle tek tek tasnif ediyor ve inceleniyor. Ardından ilgili elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri ile temasa geçiliyor ve şikayet konuları aktarılıyor.
ŞİRKET ÇALIŞMA YAPIP, YANIT VERİYOR
Şirketlerden, şikayete konu tüketim miktarının ve fatura tutarının hesaplanması, varsa yanlışlık giderilmesi isteniyor. Şirket, bu konuda bir çalışma yapıyor. Şirket, bu çalışmanın ışığında EPDK’ya ve aboneye yanıt veriyor.
EPDK da bu süreçte boş durmuyor. EPDK, haksız ya da “şişirilmiş” olduğu değerlendirilen faturalar konusunda ilgili dağıtım şirketi hakkında soruşturma açıyor. Dağıtım şirketine, yüklü miktarda ceza kesiliyor.
Kaynaklar, abone şikayetlerinin büyük bir hassasiyetle takip edildiğini belirterek, tüketicilerin mağdur edilmesinin söz konusu olamayacağını kaydetti.
Aboneler, faturasından kuşku duyuyorsa EPDK’ya (internet sitesi üzerinden) başvurabilir.
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