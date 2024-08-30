Elektrik üretimi haziranda yüzde 10.9 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun haziran ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 25'i hidroelektrik santralleri, yüzde 21,8'i ithal kömür , yüzde 17,9'u doğal gaz santralleri, yüzde 13,2'si linyit santralleri ve 11,7'si rüzgar santrallerinde yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla biyokütle, jeotermal, güneş, taş kömürü, fuel-oil ve asfaltit izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 artışla 26 milyon 23 bin 313 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 6,8 artarak 22 milyon 68 bin 936 megavatsaat olarak gerçekleşti.

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Tüketimin yüzde 37,1'i sanayi, yüzde 28'i kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler ve yüzde 25,8'i mesken aboneleri tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 1,7, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 7,3 olarak kayıtlara geçti.

Elektrikte tüketici sayısı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artarak 50 milyon 95 bin 253'e ulaştı.

Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 1,8, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 3 artış görüldü. Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,6, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketicilerin sayısında yüzde 1,8 artış yaşandı. Sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 7,1 düşüş oldu.