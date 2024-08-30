Yazarlardan Beşiktaş - Lugano maçı yorumları
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano'yu sahasında 5-1 yenerek lig etabına kaldı. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi
- 1
''BEŞİKTAŞ ATTIKÇA ATTI''
Attila Gökçe: ''Sen misin, dedi Beşiktaş… Gedson, Rafa Silva, Immobile, Salih… Attıkça attılar. Beşiktaş otobüsünü UEFA Avrupa Ligi’ne kaldırdılar. Dün geceki Beşiktaş, maçın dışına taşan gerçekleri de sergiledi: 1) Sezonun en iddialı şampiyonluk adaylarından birini izledik. Artık meydanı boş bırakmayacaklar gördük. 2) Çok uyumlu, disiplinli, yaratıcı ve mekanik bir takımı izleyeceğiz. Peşini bırakmayalım. 3) Bu takımda Immobile de var Hekimoğlu Mustafa da. Rafa Silva da var, Semih Kılıçsoy da. Dün son gole çok sevindim. Salih Uçan attı. Ben özlediğim çocuğu gördüm, o da futbolu unutmadığını gösterdi. Eh, bu kadar güzellik herkesi mutlu etmeye yeter! Bronchorst’a da bravo, Beşiktaş’ın teknik kurmaylarına da. Yöneticilere de. Ama en büyük alkış “vazgeçmeyen” taraftarına! Bravo yani!'' (Milliyet)
- 2
''MUAZZAM BİR HÜCUM GÜCÜ''
Ali Gültiken: ''Beşiktaş'a gelen yıldız oyuncaların ışığı, Beşiktaş'ı aydınlatmaya devam ediyor. Hem kendileri parlıyor, hem de takımdaki tüm oyuncuları parlatmaya devam ediyorlar. Lugano karşısında Beşiktaş'ın muazzam hücum yönünü bir kez daha gördük. Her maç ise üstünü koymaya devam ediyor. Bu kadar üretken bir takım olmak normalde uzun zaman alır. Birlikte oynama alışkanlığı ister. Fakat Beşiktaş yeni bir çok oyuncusuyla sanki uzun dönemdir bir arada oynuyormuş gibi harika işler yapıyor. Futbolda taktik, sistem, organizasyon birlikte oynamak gibi bir çok şey önemli. Temel her zaman bunların üzerine oturtulur. Bunun yanında tüm bunların gelişimi için olmazsa olmaz olanı da yetenekli ve kaliteli futbolculardır. Beşiktaş özellikle , Immobile ve Rafa Silva'nın gelişiyle birlikte bambaşka bir kimliğe büründü. Yanlarına Fernandes'i, Rashica'yı Semih'i ve Muchi'yi alarak muazzam bir hücum gücü oluşturdular. Beşiktaş o kadar etkili oynuyor ki her maç atılan birçok gol çok normalmiş gibi görünüyor.'' (Sabah)
- 3
''FORMDA BİR BEŞİKTAŞ''
Oktay Derelioğlu: ''Yeni transferler; Rafa Silva ve Ciro Immobile bir kez daha kalitesini gösterdi. Rashica'nın pasıyla topu alan Portekizli, karşı karşıya pozisyonda kalecinin üzerinden aşırtarak mükemmel bir gole imza attı. Bu golün ardından sahneye yeniden İtalyan yıldız çıktı. Gedson, yanındaki Immobile'yi gördü. Onun dar açıdan vuruşu ağlarla buluştu. Fırsatçılığını konuşturan Salih Uçan ise maçta son sözü söyledi. Farklı galibiyetle Beşiktaş maçı hak eden taraftı. İkinci maçta hoca ilk karşılaşmada yaptığı hatayı yapmadı. Hak ederek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan formda bir Beşiktaş var.'' (Takvi)]
-
- 4
''GEREKEN CEVAP 6 DAKİKADA VERİLDİ''
Sinan Vardar: ''Beşiktaş ben bu turu bırakmam, Avrupa'da bende varım dedi. Lugano'nun geçtiğimiz yıldan beri diline pelesenk ettiği 10 dakikada 3 gol konusuda böylece kapanmış oldu ve gereken cevap saha içerisinde 6 dakikada 3 gol atarak verildi. Beşiktaş seyircisi müthiş bir birlik beraberlik içinde takımına destek verdi. Hatta maçın ikinci yarısında tribünlerin rakip takım topu ayağına aldığı anda yaptığı ıslıklar yeni bir ses desibel rekoru kırmış bile olabilir. Bu birlik ve beraberlik Beşiktaş'ın daha ileri noktalara taşıyacaktır.'' (Fotomaç)
- 5
''METİN-ALİ-FEYYAZ''
Turgay Demir: ''Lugano beşlik oldu, iş bitti… Beşiktaş artık Avrupa Ligi'nde... Kutlu olsun. İlk başlayanı, sonradan gireni fark etmeden, her Beşiktaşlı çok koştu, kompakt futbolun en iyi örneklerinden birini sergilediler. Lugano da uydurmaya çalışınca harika bir maç izledik. NOT: Ayıptır söylemesi (!) Rafa, İmmobile, Gedson üçlüsü zamanın Metin-Ali-Feyyaz'ı gibi olma yolunda ilerliyorlar… Yolları da, bahtları da açık olsun.'' (Fotomaç)
- 6
''RAFA VE IMMOBILE BAMBAŞKA SEVİYE''
Güntekin Onay: ''Takım halinde pres yapan, alan daraltan ve hızlı oynayan Beşiktaş, en az 4-0 kapatacağı devreyi, Ciro Immobile’nin golüyle sadece 1-0 önde kapattı. Top hem ayağında iken hem de rakibe geçince son derece organize bir Beşiktaş vardı sahada. Tek eksik kaçan fırsatlar ile gelmeyen gollerdi. Rafa Silva, Gedson Fernandes ve Ciro Immobile’nin yüksek kaliteleriyle, Lugano’nun bıraktığı alanları çabuk geçerek şık gollerle farka koştu. Rafa Silva ve Ciro Immobile bambaşka bir seviye. Gedson Fernandes de bu sezon farklı.'' (Hürriyet)
-
- 7
"ŞAPKAYI DÜŞÜRDÜ"
Oğuzhan Genç: Beşiktaş, yıldızlarıyla Avrupa Ligi biletini alıp taraftarına hayaller kurmayı sürdürdü. Rafa Silva, eşleşmeden beri açıklamalarıyla gündem olan Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci Torti'nin de meşhur şapkasını 3 dakikada düşürdü... (Habertürk)
- 8
"AŞIRT TUDIBLEKBORD"
Ali Ece: "Başta Bronckhorst hocam ve ekibi olmak üzere bu şahane futbol gecesinde emeği geçen herkesi gözlerinden öpüyorum. Geçen sezonki kabustan sonra bu kadar kısa sürede bu kadar iyi kadroyu bir araya getiren yönetimin başarısı da Rafa Silva’nın aşırtması kadar güzel. 2023 yazında dağılmaya yüz tutmuş eski yönetim nedeniyle menejerler Beşiktaş’a haşırt tudıblekbord yapmışlardı, bu kez Lugano karşısında yeni Beşiktaş Rafa kalitesinde bir aşırt tudıblekbord yaptı!" (Fanatik)
- 9
"YAZAN VE YÖNETEN VAN BROCNKHORST"
Cem Dizdar: "Spiker Immobile’nin rakip savunma arkasına yaptığı iki koşuyu golün habercisi olarak müjdeliyordu ki, tam tersi oldu! Savunma arkasına sarkan Lugano beraberliği buldu. Neyse ki, kısa süre sonra Gedson maç boyunca rakip savunmacılara yakın oynayan ancak bu kez kanada açılan Semih’e gönderdi topu. Semih, Rafa, Gedson üçgenindeki top işleyişini Rafa pas, Gedson son vuruşla süsleyip Beşiktaş’ı maça geri aldılar. Derken ‘‘Futbol topu bu adamlar için icat edildi’’ denilecek futbolculardan olan Rafa Silva çıktı sahneye ve maçın başından bu yana yaptıklarını golle tamamlayıp maçı bitirdi. Ardından yaşananlar ise sadece filmin sonundaki yazıların yukarıdan aşağıya akışından ibaretti. Yazan ve yöneten: Giovanni Van Bronckhorst (Fanatik)
-
- 10
"MAÇIN YILDIZI HOCA"
Fatih Doğan: "Lugano, topu her aldığında sağır edici bir ıslık ve top Beşiktaş'a geçtiğinde büyük coşku misafir takım şaşırdı. Beşiktaş takımı coştu. Gecenin yıldızlarından Gedson'un golüyle duvar yıkıldı. Ardından muhteşem golleriyle Rafa Silva, Immobile ve Salih geçti. 5-1'lik tarihi zaferin mimarı hiç kuşkusuz Van Bronkhorst . Ancak en büyük yardımcısı da dün gecenin yıldızı taraftardı. Tebrikler Beşiktaş. Yolun açık olsun. (Sabah)
- 11