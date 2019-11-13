13 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) 2019 Dünya Enerji Görünümü Raporu'na göre, geçen yıl 23 milyar megavatsaat olan küresel elektrik talebi 2040'a kadar 34,5 milyar megavatsaate yükselecek.
Küresel elektrik talebinin büyük kısmı 18 milyar megavatsaatle Asya-Pasifik Bölgesi'ndeki ülkelerden kaynaklanacak, bu bölgeyi 5.6 milyar megavatsaatle Kuzey Amerika izleyecek.
Geçen yıl 26.6 milyar megavatsaat olarak hesaplanan küresel elektrik üretimi, 2040'ta yüzde 45.4 artışla 38.7 milyar megavatsaate çıkacak. Üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 50'yi aşacak.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından bu dönemde 26 milyar megavatsaat elektrik üretilecek. En fazla üretim, 15.5 milyar megavatsaatle rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinden sağlanacak. Bu santralleri 6.9 milyar megavatsaatle hidroelektrik santralleri takip edecek.
OPEC'İN PAYI YÜZDE 39 OLACAK
Rapora göre, 2040 yılına kadar küresel petrol üretimi yüzde 10, küresel doğal gaz üretimi yüzde 40 artış gösterecek. Mevcut politikalarla devam edilmesi halinde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) petrol üretimindeki payı yüzde 39 olacak.
OPEC üyesi ülkelerin 2040'taki üretimi günlük 45.9 milyon varil olarak hesaplanırken, küresel petrol üretimi 117.7 milyon varili bulacak.
Geçen yıl 3.9 trilyon metreküp olarak belirlenen doğalgaz üretimi ise 2040'ta 5.9 trilyon metreküpe ulaşacak.
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