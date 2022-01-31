1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olan kademeli elektrik zammı sonrası mesken abonelerinde aylık 150 kilovatsaate kadar olan 1. kademedeki tüketim miktarları için nihai fiyatlar yüzde 50 arttı, 150 kilovatsaatin üzerindeki 2. kademe tarifesi de 1. kademeye göre yüzde 50 fazla olmuştu. Bugün 31 Ocak günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturlarında yeni düzenleme yapılacağını açıkladı. Peki, Elektrik fatura indirimi geldi mi? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika elektrik düzenlemesi açıklaması!