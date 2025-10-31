Eldor Shomurodov, Süper Lig'de gol krallığında zirveye ortak oldu

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın tek golünü 90+1. dakikada Eldor Shomurodov penaltıdan kaydederken, Süper Lig'de 7 gole ulaştı.

Özbek futbolcu, attığı 7 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunan Trabzonsporlu Paul Onuachu ile gol sayısını eşitledi.

30 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş, Alanyaspor, Konyaspor, Galatasaray ve Kocaelispor maçlarında birer kez, Antalyaspor karşısında ise iki kez gol sevinci yaşadı.