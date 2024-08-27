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        Haberler Gündem Güncel Eldeş Barajı su tutmaya başlad | Son dakika haberleri

        Eldeş Barajı'nda su tutma işlemi başladı

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bartın Ulus Eldeş Barajı'nın yüzde 100 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılarak su tutma işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 11:53 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:53
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        Eldeş Barajı su tutmaya başladı
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        Bartın'ın Ulus ilçesinde bin dekar tarım arazisini suyla buluşturacak olan Eldeş Barajı'nda su tutma işlemi başarıyla gerçekleştirildi.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen ve devreye alınan Eldeş Barajı'nın bölge tarımının can damarı olacağını bildirdi. Bakan Yumaklı, DSİ'nin tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalıştığını vurguladı.

        "SULAMAYA AİT İMALATLAR DEVAM EDİYOR"

        Kurumun sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktığına dikkati çeken Yumaklı, bu amaçla son 21 yılda bin 367 baraj inşa edildiğini belirtti. Bu yatırımlardan birisi olan Bartın Ulus Eldeş Barajı'nda enerji kırıcı havuz, vana odası, dolusavak köprüsü ve yol destekleme duvar imalatları tamamlandığını ifade eden Yumaklı, tesiste su tutma aşamasının gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

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        Bakan Yumaklı, Eldeş Barajı'nda baraj imalatının tamamlandığını dile getirerek, "Şu anda sulamaya ait imalatlar devam ediyor. 38 bin 560 metreküplük gövde dolgusunun yüzde 100’ünü tamamladık ve su tutma işlemini gerçekleştirerek barajı işletmeye aldık" dedi.

        "ÇİFTÇİLERİMİZ MODERN SULAMA İLE TANIŞACAK"

        Toplam bin dekar araziye can suyu verecek Eldeş Barajı'nın bölge tarımı için büyük önem taşıdığını dile getiren Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

        "Baraj sayesinde Uluslu çiftçilerimiz modern sulama ile tanışacak, Bin dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek böylece kazançları artacak. Üreten herkesin yanında olmak bizim asli görevimizdir. Bu dev yatırımımızın başta Bartın olmak üzere tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yine bu tesisimizin yörenin bereketli topraklarına bereket katacağına yürekten inanıyorum."

        BİN DEKAR ARAZİYE SULAMA SUYU

        Temelden yüksekliği 46.25 metre olarak projelendirilen Ulus Eldeş Barajı, gövdesi dolgu beton tipinde projelendirildi. 839 bin 830 metreküp depolama hacmine sahip olacak baraj, bin dekar araziye sulama suyu verecek.

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