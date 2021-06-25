Elçin Sangu'ya 3 milyonluk şok!

"BU DAVA 1 LİRALIK OLSAYDI DA SAVAŞIRDIM"



Duruşma sonrası yazılı açıklamada bulunan Başay Okay şunları belirtti:



"Bu davanın asıl değeri yasal faizlerle birlikte 3,5 milyondan bile fazladır. Çünkü Elçin Sangu sözleşmemizi haksız feshetmenin yanı sıra, reklam sözleşmelerinden benim hakkım olan komisyonlarımı da vermemiş, başka bir menajere vermiştir. Bunu da herkes bilir bu sektörde. O kadar haklıyım ki. 6'ncı senedeyiz ve hala enerjimi düşürmeden mücadelemi sürdürüyorum. Bu dava 1 liralık olsaydı da savaşırdım. Bu süreçte çok entrika ve yalan gördüm, yine de yorulmadım. Tam tersine daha da canlandım. Bir dava kovalamak öyle kolay değil. Maddi manevi yorucu. Gün geldi bilirkişi harç parasını pazarda tezgah açarak ödeyebildim. Annem benim için kredi çekti. Ama ben ve avukatım Selçuk Tomul, artık savaş sanatının ustası olduk. Bu hukuki süreçte iftira atanlarda oldu. Ben hepsine bu duruşma salonlarında hesap sormaya devam edeceğim. Bu davanın sonucu ne olursa olsun ben kazanmış olacağım. Çünkü onurlu, haklı ve dürüst olan benim burada. Ayrıca tüm ruhumla biliyorum ki, adalet ya bu duruşma salonlarında ya da yaşadığımız hayat boyunca yerini arar ve sonunda muhakkak bulur."